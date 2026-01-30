Simona Halep nu se mai numără printre jucătoarele în care fanii tenisului din România își pun speranțele în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca.

La un an de la retragere - decizie anticipată, dar luată pe moment de fostul număr 1 WTA -, dubla campioană de Grand Slam vede șanse notabile ca o româncă să reușească ce nu a putut ea în finala primei ediții.

Halep în 2021, Ruse în 2023 și Bogdan în 2024 sunt cele trei sportive din România care au ajuns în finala Openului Transilvaniei, însă toate au fost depășite în ultimele acte ale competiției de Kontaveit, Korpatsch, respectiv Pliskova.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, favoritele numărul 2 și 3 la câștigarea trofeului

Așteptând ediția 2026, transmisă exclusiv de VOYO, în cadrul căreia Simona Halep va activa ca ambasador onorific al turneului, fosta jucătoare din Constanța a precizat că speră la o relație excelentă între public și jucătoarele române, care poate deveni secretul succesului pentru o jucătoare din țara noastră, în acest an: „Sunt multe românce la acest turneu, asta ajută foarte mult tenisul românesc. E un lucru pozitiv și frumos. Sunt atâtea care au șanse să joace finala în turneul acesta.



Sper ca publicul să le ajute și să aibă extra-motivație să dea totul pe teren și să ajungă în fazele finale. Ar fi frumos pentru toată lumea,” a declarat Simona Halep, în exclusivitate pentru Știrile PRO TV.

Rezultatele româncelor în finalele jucate la Transylvania Open

Simona Halep a jucat finala probei individuale, în aceeași ediție de debut, iar rezultatul fostului număr 1 WTA a fost repetat de Gabriela Ruse, în 2023 și de Ana Bogdan, în 2024.

În 2025, Jaqueline Cristian a jucat finala probei de dublu, alături de Angelica Moratelli.