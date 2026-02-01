În timp ce urmărea o fază de joc, arbitrul a călcat pe o porțiune cu zăpadă necurățată și întărită, aflată chiar lângă linia de tușă. Knez a suferit o entorsă la gleznă și a avut nevoie de intervenția medicilor echipei gazdă, Slaven Belupo. Deși vizibil afectat și cu o grimasă de durere, acesta a reușit să ducă partida la bun sfârșit.



„Nu sunt sigur dacă am mai trăit așa ceva”



Accidentarea arbitrului nu a fost singurul eveniment notabil. Meciul a fost un adevărat carusel de situații atipice: Ljuban Crepulja (trecut pe la Astra, Rapid și Voluntari) a părăsit terenul cu nasul spart încă din minutul 2, după un duel cu Luka Mamic. Autorul golului de 2-0, același Mamic, a fost eliminat șase minute după ce a marcat, iar bara porții a fost lovită de cinci ori în total (de trei ori de gazde și de două ori de oaspeți).



Mai mult, în minutul 82, macedoneanul Mario Mladenovski a fost trimis de arbitru la marginea terenului imediat după ce intrase în joc, pentru că uitase să își dea jos verigheta.



„Chiar a fost un meci incredibil, bizar. Au fost 90 de minute de... nici nu știu cum să descriu asta. Nu sunt sigur dacă am mai trăit așa ceva în cariera mea de comentator. S-au întâmplat atât de multe astăzi la Koprivnica și cred că unele cluburi nu trec într-un sezon întreg prin ceea ce am văzut noi azi la Slaven - Varazdin. Mă refer la lucruri fotbalistice și non-fotbalistice, cele care țin de joc și de factorii din jur”, a concluzionat comentatorul partidei, potrivit 24sata.hr.



În urma acestui rezultat, Varazdin a urcat pe locul 4, cu 29 de puncte, în timp ce Slaven Belupo a căzut pe poziția a șasea.

