Bunga-Bunga continua! Berlusconi si-a parasit iubita de 34 de ani pentru o femeie mai tanara

Silvio Berlusconi, fostul patron al lui AC Milan, are 83 de ani si o avere estimata la 6.3 miliarde de dolari.

Politicianul de 83 de ani si-a parasit iubita, Francesca Pascale (34 ani), cu care era impreuna din 2012, pentru a se cupla cu o Martina Antonia Fascina (30 ani), o membra a Camerei Deputatilor din Italia. Noul cuplu a fost fotografiat in Elvetia, la un hotel din statiunea Bad Ragaz, de catre paparazzii italieni. Noua iubita este nascuta langa Napoli si a lucrat in trecut la departamentul de comunicare al clubului AC Milan.

Berlusconi si Pascale se cunoscusera cand ea era inca o adolescenta, activista pentru partidul Forza Italia, apoi a devenit asistenta tv la una dintre emisiunile postului detinut de acesta. Cei doi s-ar fi casatorit in secret, in octombrie 2013, la un palat de langa Milano. „Sper sa gaseasca o alta femeie care sa aiba grija de el, asa cum am avut eu. Ii doresc tot binele din lume”, s-a limitat sa spuna fosta partenera.

Carismaticul afacerist si politician Italian a fost premier al Italiei de patru ori, intre 1994 si 2011, dar si protagonistul a numeroase scandaluri sexuale si de coruptie, a fost acuzat de legaturi cu mafia si de sute de declaratii controversate. El a fost nevoit sa demisioneze, in 2011, dupa ce presa a dezvaluit ca organiza petreceri “bunga-bunga”, orgii cu prostituate si modele, stropite cu alcool si droguri, intr-un anturaj dubios. In 2013, el a primit interdictie pentru a ocupa o functie publica si a fost condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare, dupa ce a fost gasit vinovat pentru ca ar fi intretinut relatii sexuale cu prostituata minora Karima El Mahroug, apoi a intervenit pentru a musamaliza cazul, dar, in 2014, a scapat de condamnare dupa ce avocatii sai au castigat apelul. In octombrie anul trecut, el a tinut din nou capul de afis al presei de scandal, din cauza ca familia modelului Imane Fadul l-a acuzat ca ar fi condamnat otravirea acesteia, pentru ca depusese marturie impotriva lui.

Luna trecuta, Berlusconi a incheiat procesul cu fosta sa sotie, Veronica Lario, cu care se judeca de mai mult de 10 ani. Tribunalul din Monza, acolo unde afaceristul detine echipa de fotbal a orasului, a finalizat procedura doar pentru ca “Don Silvio” a acceptat sa ii plateasca fostei consoarte 46 de milioane de euro ca pensie alimentara. Excentricul politician Italian a devenit cunoscut in intreaga lume, dupa ce au aparut imaginile cu acesta lasand-o pe Angela Merkel sa il astepte zeci de minute inaintea unei intalniri de stat, pentru ca vorbea la telefon in curtea palatului unde avea loc intrevederea sau cand a mimat un act sexual cu o politista, dupa ce a vazut-o aplecata peste capota unei masini pentru a pune o amenda sub stergator.

Silvio Berlusconi a fost patronul lui AC Milan, intre 1986 si 2017, dar a vandut clubul unor investitori chinezi, pentru suma de 740 de milioane de euro. Sub conducerea sa, clubul a castigat de 8 titluri in Serie A si 5 trofee Champions League si a devenit unul dintre cele mai respectate si cunoscute din lume.