FABULOS | "Trebuie sa ai darul asta!" Cum poate Florinel Coman sa scape de "impreunarea" cu iubita lui! Ce sfat i se OFERA lui Gigi Becali

Ce sfat ii da un fost antrenor lui Gigi Becali.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat zilele trecute ca jucatorii lor nu mai dau acelasi randament precum inainte de pauza de iarna, din cauza faptului ca se impreuneaza prea des cu partenerele sale. Declaratiile acestuia au ajuns si in presa internationala. Fostul antrenor, Ionut Chirila, ii dau un sfat lui Becali cum ar putea sa isi faca jucatorii sa nu se mai impreuneze la fel de des cu iubitele lor.

"Trebuie sa ai darul si arta sa-l faci sa constientizeze pe jucator ca in fotbalul actual accentul pe pregatire fizica e fantastic. E foarte importanta recuperarea. Refacerea e mai importanta decat antrenamentul tactic. Depinde cum cultivi acesti jucatori si cum sa ii faci sa se autoncontroleze. Dar nu de asta pierde Steaua campionatul. Il pierde pentru ca FCSB are mari probleme cand echipele care vin pe Arena Nationala se pun pe doua linii. FCSB face rezultate in deplasare cand are spatii", a declarat Ionut Chirila la Digi.