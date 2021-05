Vacanta de lux pentru Florinel Coman! 'Perla' lui Becali si-a dus iubita intr-o tara exotica

Accidentat, Florinel Coman se bucura in aceste zile de vacanta.

'Perla' lui Becali nu s-a refacut dupa accidentarea suferita in primavara si nu poate participa la actiunile echipelor nationale in aceste zile.

Astfel, Florinel Coman si-a dus iubita intr-o vacanta de lux. Cei doi se afla in prezent in Zanzibar, fiind cazati la un hotel cu piscina, unde frumoasa partenera a fotbalistului si-a filmat iubitul in timp ce inota.

Ioana Timofeciuc a postat si imagini cu peisajul din Zanzibar, dar si cu tinuta extrem de provocatoare pe care a purtat-o sambata seara.