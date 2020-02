Milionarul din Premier League care NU ARE VOIE sa-si atinga iubita! Dezvaluiri incredibile despre relatia cu fata de 15 ani

Varsta legala de la care partenerii pot avea relatii intime in Marea Britanie este de 16 ani.

Pustiul lui Watford, Joao Pedro (18 ani), poate avea probleme cu legea din cauza legaturii cu Mel Maia (15 ani). Brazilianul nu-si ascunde relatia cu actrita, chiar daca risca sa fie luat la intrebari.

Joao a ajuns la Watford in ianuarie si a semnat pe 5 ani cu clubul. Atacantul si-a facut debutul la noua echipa inca de acum 10 zile, in rejucarea din Cupa cu Tranmere.

Mel Maia, iubita lui Joao, a devenit cunoscuta in Brazilia inca de la 8 ani, cand a jucat in telenovela de succes Avenida Brasil.

"Joao si iubita lui stiu diferenta dintre legile braziliene si cele britanice, precum si care e abordarea culturala a acestei situatii. Mel a plecat in Brazilia, va continua sa ramana acolo si nu are nicio intentie de a se intoarce in Anglia pana va implini 16 ani", a explicat un reprezentant de-al lui Watford pentru presa engleza.

Joao a fost dorit si de City, insa a considerat ca are sanse mai mari sa se impuna la Watford, asa cum a facut-o si idolul sau, Richarlison.