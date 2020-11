BREAKING NEWS | Cum se va face vaccinarea romanilor pentru Covid-19! Declaratiile de ultima ora ale presedintelui Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a vorbit despre pregatirea campaniei de vaccinare pentru Covid-19.

Presedintele Romaniei a declarat ca autoritatile au luat primele masuri pentru a pregati campania de vaccinare impotriva noului coronavirus in conditiile in care un vaccin este foarte aproape de a fi aprobat la nivel international.

"Astazi am avut a treia sedinta cu autoritatile si expertii in domeniu pentru pregatirea campaniei de vaccinare in conditiile in care la nivel european se fac progrese evidente privind aparitia noilor vaccinuri.



Romania trebuie sa fie pregatita pentru a gestiona corespunzator aceasta campanie si vreau sa va transmit ca dupa elaborarea strategiei de vaccinare, care va fi facuta publica saptamana viitoare, autoritatile au inceput pregatirea propriu-zisa a campaniei. A fost desemnat si coordonatorul campaniei la nivel national, in persoana lui Valeriu Gheorghita, medic primar de boli infectioase la Spitalul Militar Central.

Vaccinarea se va face etapizat si va incepe cu anumite grupe de populatie. Este vorba intr-o prima faza de personalul medical si de lucratorii din sectoare esentiale, cum ar fi profesorii, cei din domeniul apararii, ai securitatii nationale.

Au fost stabilite masurile generale de organizare a vaccinarii, dar si echipele de vaccinare, locatiile unde se va organiza campania sau programarea populatiei. Am solicitat expertilor sa comunice clar masurile personalului medical si populatiei. Este esential sa combatem dezinformarea si fake news-urile.

Trebuie sa ne unim eforturile pentru o campanie de vaccinare eficienta care sa ne permita sa ne intoarcem la viata obisnuita. Sunt optimist pentru ca incepem sa vedem efectele masurilor luate. Pentru a fi siguri de rezultate, trebuie sa mentinem cursul actual, sa respectam regulile, si sunt sigur ca vom vedea in doua saptamani rezultate si mai bune. Vrem sa dam dovada de solidaritate si sa ne concentram pe solutii", a declarat presedintele Klaus Iohannis.

Presedintele Romaniei a adaugat ca, in cel mai bun caz, un vaccin pentru Covid-19 ar putea ajunge in Romania la inceputul anului 2021.