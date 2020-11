Vin 30 de MILIARDE DE EURO in Romania! Anunt de ultima ora al lui Klaus Iohannis: "Va simti toata lumea"

Klaus Iohannis a facut un anunt important in aceasta dimineata.

Presedintele Romaniei a vorbit despre cresterea economica din primavara acestui an si a anuntat ce suma de bani va primi Romania din fonduri europene, milioane de euro care ii vor ajuta pe toti romanii.

"Avem un impact al masurilor luate in octombrie. Avem o plafonare vizibila la numarul de infectari noi, masurile au efect. Trebuie sa avem rabdare si sa respectam aceste masuri. Plafonarea la 10.000 este mult prea sus, sunt prea multe cazuri grave la ATI si prea multe decese. Va trebui sa asteptam doua-trei saptamani pana ca noul set de masuri sa limiteze numarul de infectari si cazuri grave. Va solicit sa respectati noul set de masuri.

Avem o crestere a economiei de 5% fara de trimestrul 2. Azi am avut o discutie cu premierul si cu ministrii de resort: vom avea din fonduri europene 30 de miliarde de euro pentru a finaliza acest plan de redresare si rezilienta la nivel national. In cursul anului viitor incepem sa finantam masurile de redresare, cu acesti bani cred ca vom reusi sa salvam economia. Cred ca asta se va simti in buzunarul fiecaruia", a declarat Klaus Iohannis.