BREAKING NEWS! Iohannis cere MASURI NOI in Romania: toate scolile inchise, restrictii de circulatie pe timp de noapte, iar magazinele sa se inchida la 21!!! 

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o sedinta de Guvern in care a vorbit despre noile masuri care ar trebui luate pentru a controla extinderea pandemiei.

In declaratiile din cadrul sedintei de Guvern, Klaus Iohannis a propus noi masuri restrictive in Romania dupa numarul mare de cazuri de coronavirus aparute de la o zi la alta.

Premierul Ludovic Orban a mentionat ca masurile anuntate de presedinte urmeaza a fi transpuse intr-o Hotarare de Guvern, care urmeaza sa intre in vigoare luni, 9 noiembrie.

"Sunt necesare masuri in plan national, precum scolile sa treaca toate in online, angajatii si din public si privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil, magazinele trebuie sa fie inchise seara, circulatia pe timpul noptii trebuie restrictionata, petrecerile trebuie interzise, targurile si pietele trebuie inchise, portul mastii trebuie sa devina obligatoriu peste tot in tara", a declarat presedintele.