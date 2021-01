EXCLUSIV | Vlad Dragomir PLEACA de la Perugia! Cu cine va semna mijlocasul crescut de Arsenal

Vlad Dragomir (21 de ani) se desparte de Perugia dupa 2 ani si jumatate.

Din informatiile www.sport.ro, Dragomir va semna cu Virtus Entella, echipa din Serie B. Dupa un prim an excelent sub comanda lui Nesta la Perugia, in care a fost aproape de promovarea in Serie A, Dragomir intrase in atentia Benficai. A doua campanie la echipa de pe Renato Curi n-a mai fost la acelasi nivel. Perugia a retrogradat si a tinut ca Dragomir sa ramana pentru a o ajuta sa se intoarca in Serie B. Cu 6 luni inainte de expirarea contractului, romanul a fost lasat sa plece la Virtus Entella.

Si aici va avea o misiune complicata. Dupa 19 etape, Virtus Entella e pe 18 in Serie B, loc ce trimite in liga a 3-a. Forma echipei s-a imbunatatit insa considerabil in ultimele runde: are 4 victorii in 5 etape!

Dragomir face luni vizita medicala, apoi ca semna un contract pe 2 ani si jumatate cu Virtus Entella.

Internationalul de tineret are 2 ani petrecuti la academia lui Arsenal, unde s-a antrenat in mai multe randuri cu jucatorii de la prima echipa.

Dragomir are 15 aparitii la Perugia in acest sezon (11 ca titular), un assist si un gol marcat. Mijlocasul are si un assist dat in campionat. Pe langa Benfica, de serviciile lui Dragomir au mai fost interesate Bologna, Cagliari sau Genia, a scris presa din Italia.