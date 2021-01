EXCLUSIV | BOMBA in Liga 1! Dragomir anunta ca Reghecampf s-ar fi inteles cu Craiova: "Eu stiu ca a batut palma cu Rotaru"

Dumitru Dragomir a vorbit la PRO X despre posibilitatea ca Laurentiu Reghecampf sa preia banca tehnica a Craiovei.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a anuntat ca din informatiile sale Mihai Rotaru si Reghecampf au ajuns la un acord si fostul tehnician de la FCSB urmeaza sa il inlocuiasca pe Corneliu Papura.

Totusi, Dragomir a atras atentia asupra faptului ca oltenii ar avea nevoie de cateva transferuri pentru a putea emite pretentii la titlu in Liga 1 si, de asemenea, i-a criticat pentru faptul ca au renuntat mult prea usor la fotbalisti de mare perspectiva ca Andrei Vlad sau Octavian Popescu.

"Eu stiu ca Reghecampf a batut palma cu Rotaru, cand a fost in concediu in Dubai. Dar Craiova are nevoie de 3-4 jucatori de valoare ca sa poata sa se bata la titlu. Acum n-are echipa de primul loc, de antrenor n-are nevoie, Papura e antrenor de locul 1. Daca nu-l lasa secund, inseamna ca nu stiu sa se comporte cu oamenii valorosi.

A fost fotbalist traznet, antrenor la fel. Iubeste Craiova, se intelege bine cu patronii, e un tip care nu e placut de galerie ca nu are aspect comercial, nu stie sa-si faca marketing. Pe hartie e pretentioasa Craiova, dar pe teren n-are decat 3-4 fotbalisti.

Le-am spus ca au o conducere extraordinara, atat Cartu si Marcel Popescu, cat si tinerii din jurul lui Rotaru. Au si jucatori valorosi, si o baza sportiva buna.

Craiova l-a pierdut pe unul dintre cei mai buni portari ai lumii, pe Vlad, ascultati-ma ca asa va fi, pe Octavian Popescu, care e deja un super jucator, pe Mihaila l-a vandut, asa ca a pierdut mult. Au pierdut jucatori de 20 de milioane de euro", a spus Dumitru Dragomir la Ora Exacta in Sport.