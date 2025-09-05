Boris Becker, fostul mare campion de tenis, a dezvăluit experiențele traumatizante din perioada petrecută în închisorile britanice Wandsworth și Huntercombe, unde a stat opt luni după ce a fost condamnat pentru ascunderea unor bunuri în timpul procesului de faliment.



Ajuns la 57 de ani, germanul cu șase titluri de Grand Slam a povestit pentru Suddeutsche Zeitung că a fost la un pas să fie agresat de câțiva deținuți români, după ce a acumulat o datorie de 500 de lire sterline la un joc de poker.



„Am jucat cu niște criminali adevărați. Când nu am plătit imediat, au venit în celula mea să mă bată. Dacă un prieten din afară nu ar fi trimis banii, azi aș fi fost alt om”, a spus Becker.



Boris Becker a stat doar opt luni în închisoare



Fostul campion de la Wimbledon a recunoscut că viața din spatele gratiilor i-a schimbat complet percepția asupra lumii: „Închisoarea îți fierbe mintea. Totul e controlat de prizonieri. Am slăbit șapte kilograme în primele patru săptămâni. Mă culcam îmbrăcat cu două geci și două perechi de șosete, era frig și cina se servea la ora patru după-amiază.”



Becker a povestit că doar convorbirile telefonice cu soția sa, Lilian de Carvalho Monteiro, l-au ținut pe linia de plutire.



„Era singura cale prin care puteam fi eu însumi”, a mărturisit fostul tenismen, care azi recunoaște că acea experiență l-a marcat pe viață: „Niciodată nu o să pot scăpa de perioada aceea. Dorm doar cu ușa complet închisă, iar patul cel mai mare pare acum o saltea de celulă.”



Condamnat inițial la doi ani și jumătate de închisoare, Becker a fost eliberat după opt luni și deportat în Germania.

