Vineri seară, de la ora 18:30, România primește vizita reprezentativei din Kosovo pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. Meciul va putea fi urmărit în direct pe VOYO și la Pro Arena.



România - Kosovo la U21, în direct pe VOYO și la Pro Arena vineri, de la ora 18:30 | Încep preliminariile EURO U21 2027!



Naționala pregătită de Costin Curelea face parte din Grupa A din preliminariile EURO U21 2027 a lături de Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino. Micii tricolori se pot califica la turneul final pentru a cincea oară consecutiv.



În luna iunie, România a participat la EURO U21 2025, unde a fost eliminată încă din faza grupelor, după ce a pierdut cu Italia (0-1), Spania (1-2) și Slovacia (1-2).



După meciul de la Iași în fața kosovarilor, tricolorii se vor deplasa la Serravalle pentru confruntarea cu San Marino de marți, 9 septembrie, de la ora 21:30, care va fi transmisă în direct tot pe VOYO și la Pro Arena.



Cum arată lotul României U21 pentru ”dubla” din septembrie



PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);



FUNDAȘI: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);



MIJLOCAȘI: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);



ATACANȚI: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

