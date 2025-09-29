FCSB e un club cu un sediu neoficial: palatul lui Gigi Becali din centrul Capitalei, pe Aleea Alexandru.

De aici oferă Gigi Becali, de multe ori, declarații în fața reporterilor. Și, nu o dată, aici au fost prezentați diverși jucători și antrenori ai roș-albaștrilor. Ce-i drept, în ultima perioadă, astfel de acțiuni s-au rărit. Explicația a fost oferită chiar de patronul campioanei: prezentările de la palat vor fi doar în cazul unor nume cu adevărat sonore.

Dragomir a povestit ce amendă a luat Constantin Iacov

În weekend, pe gardul palatului lui Becali au apărut mai multe mesaje ciudate - „La mulți ani, Simona Halep“ – scrise de protestatarul Constantin Iacov. Acesta, un personaj excentric, pretinde că patronul FCSB-ului îi datorează niște bani.

Cert e că, în weekend, Iacov a „călcat pe bec“ prin gestul său stupid și, drept urmare, a fost identificat și amendat de poliție. Dezvăluirea a făcut-o Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

„I-au dat amendă 60 de milioane de lei vechi (n.r. – 6.000 de lei), dar nu au ce să-i ia ăluia. Sunt unii oameni, nu neapărat bolnavi, dar au o țiglă căzută de pe casă și îi plouă. Democrația este înțeleasă greșit. La americani, dacă faci așa ceva, ai văzut ce se întâmplă. Eu am ajuns la o vârstă la care nu-i mai bag în seamă pe astfel de oameni. Ei ce vor? Să le răspunzi. Ei au nevoie de notorietatea ta, ca să crească“, a spus fostul președinte LPF care, la rândul său, a fost victima unui om excentric, în trecut.

