Louis Munteanu (23 de ani) rămâne jucătorul pentru care Gigi Becali insistă pentru a-l aduce la FCSB. Dacă în august anunța că e dispus să ofere 4 milioane de euro, omul de afaceri ridică acum suma la 4,5 milioane.

Gigi Becali crește oferta pentru Louis Munteanu: 4,5 milioane de euro



Mai în glumă, mai în serios, Becali a anunțat că îl va suna pe Ioan Varga, care își serbează ziua de naștere, și îi va face o ofertă pentru transferul lui Munteanu.

Totuși, FCSB mai are de așteptat cel puțin câteva luni, având în vedere că fereastra de mercato se deschide în ianuarie.



"E ziua lui Varga azi? Să-l sun acum și să-i spun la mulți ani. Îi zic că îi dau și eu un cadou la iarnă. O să dau pe Louis 4,5 milioane. Să vedem, poate fac cu 'Tati' o înțelegere de acum, dar nu avem voie acum. Trebuie să-l ajut dacă are nevoie, nu?", a spus Gigi Becali, la Fanatik.