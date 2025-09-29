Nu de puține ori au fost ocaziile în care finanțatorul de la FCSB a jignit mai mult sau mai puțin voit categorii întregi de oameni.

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa lui Alhassan: ”Tu ești negru la față și te faci blond?”

Gigi Becali a fost în mai multe rânduri suspendat și amendat pentru declarațiile sexiste sau rasiste, fie că au fost referitoare la femeile care arbitrează sau care joacă fotbal, la rivalii din campionat sau la adresa minorităților sexuale.

Acum, patronul lui FCSB a avut un astfel de derapaj la adresa propriului jucător. Înaintea meciului cu Oțelul Galați, scor 1-0, Baba Alhassan și-a vopsit părul blond, schimbare care nu a fost pe placul lui Gigi Becali, care a ținut să îi atragă atenția fotbalistului ghanez în stilul său caracteristic.

”Baba, îți dai seama că poate să te nenorocească? Tu n-ai văzut? A făcut două greșeli. Dacă te vopsești… Tu ești la față negru și te faci blond în cap. Bă, nebunule, fă-te măcar negru la păr! Cum să fii negru la față și cu părul galben? Eu m-am speriat. El e ca Lamine.

Poți să-ți faci părul galben și un milion de tatuaje, dar dacă ești vedetă. Yamal, Neymar sunt vedete. Dar tu încă n-ai ajuns fotbalist. Cum faci tu figuri de-astea?”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

