Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, și-a făcut deja socotelile pentru play-off și e convins că echipa sa se va califica în Top 6.



Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off

Clasamentul după 11 etape o arată pe Universitatea Craiova lider cu 24 de puncte, urmată de Rapid și FC Argeș, ambele cu 22 de puncte. Dinamo, Botoșani și Unirea Slobozia completează Top 6.

Gigi Becali este de părere că formația sa poate reveni, dar va avea nevoie și de rezultate favorabile de pe partea adversarelor.



„Oțelul este echipă cu calitate, care pasează. E bine că am luat 3 puncte. Etapa asta s-au mai pierdut puncte. Eu acum trebuie să fac socoteala la astea care sunt în fața mea. Slobozia sa ieși, dar mai trebuie să scoatem una. CFR va reveni și trebuie să scoatem două din play-off. Una este Slobozia, să vedem a doua cine e.



Slobozia în 3-4 etape nu mai este acolo. Noi trebuie să vedem ce facem cu UTA, cu Farul, tot ce este în fața noastră. Încet, încet să fim acolo la 2-3 puncte. După să câștigăm 3-4 etape să fim în play-off și după vedem noi, la revedere. Victorie foarte importantă pentru că am văzut că nu a mai căzut echipa în repriza a doua!”, a spus Gigi Becali la Fanatik.



FCSB speră să recupereze terenul pierdut și să se apropie de primele locuri. Până atunci, urmează duelului cu Young Boys din Europa League, meci ce se vede LIVE TEXT pe Sport.ro joi seară.

