FOTO EXCLUSIV Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum
În luna septembrie, palatul deținut de familia Becali a fost vandalizat de protestatarul Constantin Ivanov. Gardul nu a fost nici până acum adus la starea sa inițială.
Pe gardurile palatului au fost desenate mai multe mesaje, printre care "Dumnezeu este dragoste, Ivanov Nebunu" sau "La mulți ani, Simona Halep! Ivanov". Fosta jucătoare de tenis s-a născut pe 27 septembrie, dar nu are nicio legătură cu protestatarul.
Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului
Polițiștii l-au prins după câteva zile pe cel responsabil și l-au amendat cu 6.000 de lei. Numai că mesajele încă nu au fost șterse.
Omul de afaceri Gigi Becali a achiziționat palatul aflat lângă Piața Victoriei în anul 2006. La acel moment, patronul de la FCSB a plătit șapte milioane de euro pentru a deveni proprietarul clădirii.
Palatul aflat pe Aleea Alexandru din București este în continuare împânzit cu mesajele scrise de Constantin Ivanov.
Ce a spus patronul de la FCSB despre acest incident
Patronul campioanei FCSB, Gigi Becali, spune că același individ a mai murdărit și în trecut pereții palatului:
"E unul care scrie pe garduri, eu şterg, el scrie. Acum a dat cu o vopsea care nu se şterge. Zice că palatul e al lui, de vreo două luni stă acolo, că a plătit el palatul.
Luţu a zis să cheme poliţia, dar omul e bolnav, are o boală mentală şi e şi îndrăcit. Crezi că dracului îi e frică? A venit poliţia, dar dacă mai chemam, îl ducea la spitalul de nebuni. Lasă, el vopseşte, noi văruim. Zice că el e împărat, nu cere niciun ban. Pune pozele cu mine acolo", a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.
