Pe gardurile palatului au fost desenate mai multe mesaje, printre care "Dumnezeu este dragoste, Ivanov Nebunu" sau "La mulți ani, Simona Halep! Ivanov" . Fosta jucătoare de tenis s-a născut pe 27 septembrie, dar nu are nicio legătură cu protestatarul.

Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului



Polițiștii l-au prins după câteva zile pe cel responsabil și l-au amendat cu 6.000 de lei. Numai că mesajele încă nu au fost șterse.

Omul de afaceri Gigi Becali a achiziționat palatul aflat lângă Piața Victoriei în anul 2006. La acel moment, patronul de la FCSB a plătit șapte milioane de euro pentru a deveni proprietarul clădirii.



Palatul aflat pe Aleea Alexandru din București este în continuare împânzit cu mesajele scrise de Constantin Ivanov.

Ce a spus patronul de la FCSB despre acest incident

Patronul campioanei FCSB, Gigi Becali, spune că același individ a mai murdărit și în trecut pereții palatului:



"E unul care scrie pe garduri, eu şterg, el scrie. Acum a dat cu o vopsea care nu se şterge. Zice că palatul e al lui, de vreo două luni stă acolo, că a plătit el palatul.



Luţu a zis să cheme poliţia, dar omul e bolnav, are o boală mentală şi e şi îndrăcit. Crezi că dracului îi e frică? A venit poliţia, dar dacă mai chemam, îl ducea la spitalul de nebuni. Lasă, el vopseşte, noi văruim. Zice că el e împărat, nu cere niciun ban. Pune pozele cu mine acolo", a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

