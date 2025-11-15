FOTO EXCLUSIV Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum

Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum Superliga Gigi Becali / Foto Sport Pictures
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În luna septembrie, palatul deținut de familia Becali a fost vandalizat de protestatarul Constantin Ivanov. Gardul nu a fost nici până acum adus la starea sa inițială.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBpalat gigi becali
Din articol

Pe gardurile palatului au fost desenate mai multe mesaje, printre care "Dumnezeu este dragoste, Ivanov Nebunu" sau "La mulți ani, Simona Halep! Ivanov". Fosta jucătoare de tenis s-a născut pe 27 septembrie, dar nu are nicio legătură cu protestatarul.

Palatul lui Gigi Becali | Foto: Sport.ro

  • Palat becali vandalizat 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului

Polițiștii l-au prins după câteva zile pe cel responsabil și l-au amendat cu 6.000 de lei. Numai că mesajele încă nu au fost șterse.

Omul de afaceri Gigi Becali a achiziționat palatul aflat lângă Piața Victoriei în anul 2006. La acel moment, patronul de la FCSB a plătit șapte milioane de euro pentru a deveni proprietarul clădirii.

Palatul aflat pe Aleea Alexandru din București este în continuare împânzit cu mesajele scrise de Constantin Ivanov.

Ce a spus patronul de la FCSB despre acest incident

Patronul campioanei FCSB, Gigi Becali, spune că același individ a mai murdărit și în trecut pereții palatului:

"E unul care scrie pe garduri, eu şterg, el scrie. Acum a dat cu o vopsea care nu se şterge. Zice că palatul e al lui, de vreo două luni stă acolo, că a plătit el palatul.

Luţu a zis să cheme poliţia, dar omul e bolnav, are o boală mentală şi e şi îndrăcit. Crezi că dracului îi e frică? A venit poliţia, dar dacă mai chemam, îl ducea la spitalul de nebuni. Lasă, el vopseşte, noi văruim. Zice că el e împărat, nu cere niciun ban. Pune pozele cu mine acolo", a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
Statul rom&acirc;n a str&acirc;ns at&acirc;tea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
ULTIMELE STIRI
Mihaela Cambei, de neoprit! O nouă performanță pentru halterofila tricoloră
Mihaela Cambei, de neoprit! O nouă performanță pentru halterofila tricoloră
Cine e pe primul loc? Rapidul e! Boxerii din Giulești, rezultate istorice &icirc;n 2025
Cine e pe primul loc? Rapidul e! Boxerii din Giulești, rezultate istorice în 2025
Transferurile pregătite de Rapid &icirc;n iarnă, pentru un titlu istoric!
Transferurile pregătite de Rapid în iarnă, pentru un titlu istoric!
Bosniacii, divizați &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia: &rdquo;&Icirc;n niciun caz nu sunt mai buni!&rdquo; / &rdquo;Va fi mai ușor meciul cu Austria!&rdquo;
Bosniacii, divizați înaintea meciului cu România: ”În niciun caz nu sunt mai buni!” / ”Va fi mai ușor meciul cu Austria!”
Mbappe face istorie! Ce ștachetă a mai &icirc;nălțat starul francez
Mbappe face istorie! Ce ștachetă a mai înălțat starul francez
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Cristi Borcea: &rdquo;Nu există antrenor mai bun ca el!&rdquo;

Cristi Borcea: ”Nu există antrenor mai bun ca el!”

Titular la națională, &bdquo;tricolorul&rdquo; nu vorbește limba rom&acirc;nă și are doar două meciuri jucate &icirc;n acest sezon

Titular la națională, „tricolorul” nu vorbește limba română și are doar două meciuri jucate în acest sezon

Alexandru Musi, OUT! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu fotbalistul lui Dinamo

Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo

Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii

Finlanda U21 - România U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii

Să ne fie frică? San Marino, &bdquo;rezultat mare&rdquo; &icirc;nainte de duelul cu Rom&acirc;nia

Să ne fie frică? San Marino, „rezultat mare” înainte de duelul cu România



Recomandarile redactiei
Transferurile pregătite de Rapid &icirc;n iarnă, pentru un titlu istoric!
Transferurile pregătite de Rapid în iarnă, pentru un titlu istoric!
Bosniacii, divizați &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia: &rdquo;&Icirc;n niciun caz nu sunt mai buni!&rdquo; / &rdquo;Va fi mai ușor meciul cu Austria!&rdquo;
Bosniacii, divizați înaintea meciului cu România: ”În niciun caz nu sunt mai buni!” / ”Va fi mai ușor meciul cu Austria!”
Motivul pentru care Olaru, Șut și Cisotti au fost de nerecunoscut la FCSB: &rdquo;Voiau mai mult!&rdquo;
Motivul pentru care Olaru, Șut și Cisotti au fost de nerecunoscut la FCSB: ”Voiau mai mult!”
Piața neagră a explodat! Haos &icirc;n Bosnia &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia. Anunțul autorităților
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Mihaela Cambei, de neoprit! O nouă performanță pentru halterofila tricoloră
Mihaela Cambei, de neoprit! O nouă performanță pentru halterofila tricoloră
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Becali a aflat decizia: amenda luată de bărbatul care i-a vandalizat palatul
Becali a aflat decizia: amenda luată de bărbatul care i-a vandalizat palatul
Athos Fashion. Gigi Becali a etalat din nou vestimentația cu accente religioase
Athos Fashion. Gigi Becali a etalat din nou vestimentația cu accente religioase
CITESTE SI
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian rom&acirc;nesc

stirileprotv MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: Rom&acirc;nia se prăbușește economic, dar c&acirc;știgă la Haga și primește un Nobel

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel

Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

stirileprotv Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
(EN) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!