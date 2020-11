Avertisment DUR al specialistilor! Ne paste o noua pandemie CATASTROFALA! Care este virusul care ar putea face Covid-ul sa para neinsemnat

Specialistii in neurologie si medicina veterinara au realizat un studiu cu un rezultat ingrijorator.

Potrivit publicatiei britanice The Independent, cercetatorii au descoperit ca puiul crescut rapid, vandut la preturi mici in supermarketuri, poate duce la declansarea unei noi pandemii globale, care ar putea avea urmari mai grave decat are Covid-19.

Asta din cauza faptului ca exista focare de infectie in mediul in care traiesc pasarile, acestea avand un potential pandemic ridicat.

Autorii britanici ai studiului recent realizat considera ca noul virus ar avea transmisibilitate ridicata si ar putea sa-l faca pe coronavirus sa para neinsemnat.

"Gripa aviara era candva o afectiune foarte rara in randul puilor, dar in prezent apar focare in fiecare an. O pandemie de gripa aviara, la nivelul celei de azi cauzate de Covid-19, ar fi devastatoare, nu doar in ceea ce priveste decesele, dar si din punct de vedere economic.

In mod alarmant, s-a sugerat chiar ca, daca virusul H7N9 realizeaza o transmisie sustinuta de la om la om, ar putea fi mult mai rau decat in Marea Pandemie din 1918", au mentionat specialistii.

Principalele responsabile pentru modul in care sunt tratate pasarile in ferme sunt lanturile de supermarketuri, care au nevoie constant de marfa pentru a putea tine preturile cat mai mici si atractive pentru populatie.