Anuntul care rastoarna tot ce se stia despe coronavirus! Remdesivirul are efect MINIM asupra pacientilor grav bolnavi! Descoperire de ultima ora

Potrivit descoperirilor recente, tratamentul cu remdesivir are efect minim asupra sanselor de supravietuire ale unui pacient infectat cu Covid-19.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a facut un pas important inspre identificarea medicamentelor care pot trata noul coronavirus. Specialistii au facut un studiu pentru a vedea care sunt efectele pe care le au remdesivirul si alte trei medicamente in cazul pacientilor cu forme grave ale bolii.

Potrivit Financial Times, niciunul dintre tratamentele analizate (remdesivir, hidroxiclorochina, lopinavir si interferon) nu au adus modificari importante in starea bolnavilor, nu au ajutat la reducerea gradului de mortalitate si nu au impactat nici timpul petrecut de pacienti in spital.

Rezultatele studiului realizat de OMS au aratat ca singurul medicament care ajuta la cresterea ratei de supravietuire in cazul bolnavilor de Covid-19 este dexametazona, un steroid ieftin care poate fi administrat pe cale orala si care este disponibil in toata lumea.

Remdesivirul a fost unul dintre medicamentele utilizate pentru a-l trata pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Tratamentul a fost dezvoltat de Gilead Sciences si a primit o aprobare partiala pentru a fi folosit in America si in Europa dupa un studiu realizat de Institutul National de Sanatate din SUA, care a aratat ca medicamentul ajuta la reducerea timpului de recuperare a bolnavilor de la 15 la 11 zile.

