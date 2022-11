Medicul lui Atletico Madrid, chemat de Vatican ca să îl trateze pe Papa Francisc

Jose Maria Villalon, șeful departamentului medical de la Atletico Madrid, un reputat specialist în ortopedie-traumatologie, lucrează în fotbal din 1995. După ce i-a trata pe Forlan, Aguero, Diego Costa, De Gea, Griezmann, Courtois, Koke, Falcao, Godin, Torres, Oblak, Joao Felix sau Morata, acum a chemat de oficialii de la Vatican pentru a trata problemele ortopedice ale Papei Francisc, care a fost nevoit să folosească scaunul cu rotile și bastonul pentru a se deplasa, începând cu luna mai 2022. Villalon a fost rugat să-i îmbunătățească mobilitatea și să-i oprească durerile articulare Suveranului Pontif.

"Este un pacient plăcut, dar încăpățânat. A refuzat operația"

"Am fost foarte emoționat când am discutat prima dată, din cauza presiuni de a ajuta medical o figură publică de nivel mondial. Papa Francisc este un pacient foarte plăcut, dar foarte încăpățânat, în sensul că există soluții chirurgicale simple pentru afecțiunile sale, dar le-a refuzat cu desăvârșire. A refuzat să se opereze. Am încercat să rezolvăm problema cu soluții mai conservatoare. Sunt optimist. Papa poate fi ajutat", a declarat Villalon pentru radio Cope.

Papa Francisc nu a dorit să rezolve problemele ortopedice prin intervenții chirugicale, după ce a suferit o operație la colon, în iulie 2021, dar vrea să revină la o mobilitate crescută, pentru a putea efectua mai multe vizite în jurul lumii. Anul viitor, acesta urmează să viziteze Republica Democrată Congo, Sudanul de Sud, Ungaria, Portugalia și Timorul de Est, iar îmbunățirea stării medicale îl va ajuta să interacționeze mai mult cu credincioșii catolici. Acesta a vizita și România, în perioada 31 mai - 2 iunie 2019.

Papa Francisc este fan San Lorenzo și Argentina

Papa Francisc (85 de ani), Jorge Mario Bergoglio pe numele de mirean, este născut la Buenos Aires, în Argentina, este preot din 1969 și a devenit conducător al Vaticanului și al lumii catolice în 2013. El este cunoscut ca un iubitor al fotbalului, fiind un mare fan al clubului San Lorenzo de Almagro și al naționalei "Albiceleste", dar primește mereu cu plăcere vizitele unor fotbaliști și echipe de fotbal. San Lorenzo face parte din "Los 5 Grandes" din fotbalul argentinian, alături de River Plate, Boca Juniors, Independiente și Racing Club. Nu este primul papă îndrăgostit de fotbal, Ioan Paul al II-lea fiind fotbalist în tinerețea petrecută în Polonia, iar Benedict al XVI-lea fiind un mare fan Bayern Munchen.