Anunt ingrijorator facut de doctorii din Spania: "E imposibil sa joci fotbal in urmatoarele luni!" 

Un doctor din Madrid le da o veste trista fanilor fotbalului in contextul pandemiei de coronavirus.

Antonio Zapatero, director al unui spital din Madrid, medic renumit in Spania, atentioneaza lumea sportului. Acesta se alatura persoanelor care se opun reluarii activitatii sportive in lunile urmatoare in contextul pandemiei de coronavirus.

Autoritatile iberice au anuntat ca masurile impuse de starea de urgenta urmeaza sa fie mai relaxate, motiv pentru care oamenii au inceput sa viseze la reluarea campionatelor si revenirea la normal. Insa, expertii din Spania declara ca evenimentele sportive sunt periculoase, deoarece testele serologice nu pot preveni infectarea cu Covid-19, iar distantarea sociala nu poate fi mentinuta in timpul unui meci.

"Testul nu este o solutie, solutia vine in functie de rezultatul testului. Daca descoperiti ca nu aveti anticorpi, sunteti sensibili la infectare. In perioada asimptomatica, cu aproape doua zile si jumatate inaintea simptomelor si cu pana la o jumatate de zi inainte de debutul simptomelor, incarcatura virala atinge un nivel maxim, iar distantarea sociala pe teren nu este posibila. Din punctul meu de vedere, este imposibil sa joci fotbal in urmatoarele luni", a declarat Zapatero conform Cadena SER.