Agentul lui Cristiano Ronaldo incearca o adevarata nebunie pe piata transferurilor! Ce schimb de jucatori pune la cale! Anuntul presei din Spania

Manchester City si Barcelona sunt pe punctul de a face schimb de jucatori.

Barcelona si Manchester City pot face schimbul verii in aceasta vara. Afacerea este pusa la cale de Jorge Mendes, agentul lui Cristiano Ronaldo, potrivit Sport.es. Semedo mai are doi ani de contract cu gruparea de pe Camp Nou, dar Jorge Mendes lucreaza in detaliu la plecarea sa. Presa din Spania spune ca acesta ar putea ajunge la Manchester City la schimb cu Joao Cancelo. Oficialii catalanilor vor totusi o suma de bani in schimbul lui Semedo, insa iau in calcul si posibilitatea unui schimb.

Semedo (26 de ani) a venit pe Camp Nou in 2017, in schimbul a 35,7 milioane de euro de la Benfica. In vara trecuta, fotbalistul ar fi putut pleca la Atletico Madrid sau chiar la Manchester City, de unde a avut oferte, insa catalanii l-au declarat netransferabil.

Joao Cancelo (25 de ani), are aceeasi pozitie ca Semedo, fundas dreapta, si mai are contract cu City pana in 2025. Cancelo a fost transferat de City in schimbul a 65 de milioane de euro de la Juventus, in 2019, iar in acest moment este cotat la 36 de milioane de euro, pe transfermarkt.com.

