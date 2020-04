Barcelona a pus ochii pe unul din cei mai titrati tineri fotbalisti! La 23 de ani e campion in Ligue 1, Serie A si Bundesliga, iar acum poate sa cucereasca Spania

Barcelona a pus ochii pe un tanar fotbalist cu un palmares impresionant.

Barcelona continua sa studieze piata si conform sport.es, Kingsley Coman este ultimul fotbalist ajuns pe lista catalanilor.

Potrivit sursei citate, Barcelona va incerca sa il aduca pe Coman pe Camp Nou doar in cazul in care nu va reusi sa finalizeze transferurile lui Neymar si Lautaro Martinez, care sunt principalele tinte ale clubului.

Kingsley Coman (23 de ani) are un palmares impresionant, reusind sa iasa campion in trei dintre cele mai puternice campionate Europei.

Coman si-a inceput cariera la juniorii lui PSG, iar in 2013 a reusit sa debuteze la echipa mare a francezilor. Alaturi de PSG a reusit sa castige 2 titluri de campion, in 2013 si 2014, o Cupa a Ligi si Super Cupa Frantei.

In iulie 2014 facea pasul la Juventus, unde a reusit sa castige 2 tiluri de campion, o Cupa si o Super Cupa a Italiei.

In prezent este jucatorul lui Bayern Munchen, iar alaturi de bavarezi si-a adaugat in palmares 4 titluri de campion in Bundesliga, 2 Cupe si 3 Super Cupe ale Germaniei.