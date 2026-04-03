ARCUB, CREART, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul pentru Tineret și Școala de Arte au fost desființate prin comasare.

Proiectul de comasare inițiat de Ciprian Ciucu a fost criticat vehement în ultimele zile de oamenii de cultură, care consideră că, în momentul de față, cultura românească traversează un moment critic.

Actorul Alex Bogdan s-a alăturat celor care contestă decizia inițiată de Ciprian Ciucu și aprobată prin vot de consilierii generali ai Capitalei, postând pe rețelele de socializare un mesaj ironic la adresa edilului.

Alex Bogdan, supărat pe Ciprian Ciucu

Bogdan l-a invitat pe „revoluționarul Ciucu” să comaseze Arena Națională sau chiar stațiile de metrou și să facă din ele una mare în care să încapă toată lumea. Vezi toate „recomandările” actorului în clipul video de mai jos:

„Am și eu idei și nu m-a întrebat nimeni. Dacă ar fi să mă întrebe și pe mine Ciprian Ciucu, am și eu idei. Ciprian, fii atent! Arena Națională, văd că ai pus ochii și pe ea. Comaseaz-o, tată. Deci bagă-le laolaltă: Arena Națională, Dinamo, Rapid... Fă un stadion din ăla MARE, bă, dar un stadion din ăla MARE, să încapă toată lumea acolo, frumos. Cu un singur director, cu o singură echipă. Nu știu se împart între ei, dar... să fie una, ce... atâtea stadioane, ce... cu atâtea terenuri și atâtea echipe. Deci una, dar mare”, a transmis actorul prin intermediul paginii sale de Instagram.