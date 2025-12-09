Ciprian Ciucu este oficial noul primar general al Bucureștiului, după victoria obținută duminică la alegerile locale parțiale. Prezent luni seara la Gala Fanatik, Gigi Becali a oferit o reacție surprinzătoare.



Deși a recunoscut că l-a susținut pe Daniel Băluță, latifundiarul din Pipera a admis fair-play superioritatea liberalului Ciucu. Becali consideră că diferența s-a făcut la nivel de discurs și competență administrativă, taxându-l pe candidatul PSD pentru atitudinea din campanie.



"Era mai bun, se vedea din discurs, din campanie. E mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație. Eu țineam cu Băluță, dar am văzut că-l bate. Știa mai bine ca el, se pricepea mai bine ca el, s-a văzut în campanie. Ăla (n.r. Băluță) era mai șmecherit", a spus Gigi Becali.



Băluță, doar pe locul trei



Datele finale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) confirmă victoria clară a lui Ciprian Ciucu, care a strâns 36,16% din sufragii (211.562 voturi). Surpriza vine de la distanța mare față de urmăritori.



Pe locul secund s-a clasat Anca Alexandrescu, din partea Alianței „Dreptate pentru București”, cu 21,94%, în timp ce Daniel Băluță, primarul de la Sectorul 4 și favoritul lui Becali, a terminat abia pe poziția a treia, cu 20,51% (120.001 voturi).



Cătălin Drulă (USR) a obținut 13,90%, iar Ana Ciceală (SENS) a strâns 5,85% din opțiunile bucureștenilor care s-au prezentat la urne. Prezența la vot a fost de 32,71%, numărul total al alegătorilor ridicându-se la 589.918.