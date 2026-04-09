Fostul preşedinte Traian Băsescu a fost prezent, joi, la Arena Naţională, pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu.

El s-a îmbrăţişat cu Răzvan Lucescu - cei doi s-au uitat împreună la distincţiile primite de Mircea Lucescu de-a lungul carierei.

Traian Băsescu: „Am de spus un singur cuvânt: respect pentru Mircea Lucescu”

„Am de spus un singur cuvânt: respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viaţă extraordinară, dedicată sportului şi României”, a spus Băsescu.

Tot joi, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost prezent la catafalc cu o minge creată din flori, prinsă de o bucată ce imită suprafaţa de joc. În loc de coroană.