Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că Arena Naţională este subutilizată şi, din păcate, produce pierderi bugetare importante. Doar anul trecut a ăncasat o treime din cât s-a cheltuit pentru întreţinere.

Primarul general organizează o dezbatere pentru a stabili viitorul stadionului.

”Arena Naţională, administrată de către PMB, simbol important al Bucureştiului este subutilizată şi, din păcate, produce pierderi bugetare importante. De exemplu, anul trecut întreţinerea şi reparaţiile ne-au costat cumulat cca. 29.000.000 lei. Încasările au fost de cca. 9.500.000 lei, aproximativ o treime din costuri”, a scris, joi, pe Facebook, primarul genwral al Capitalei. Ciprian Ciucu.

Acesta afirmă că este dator să caute soluţia optimă pentru a reduce aceste cheltuili şi să menţină Arena Naţională în cea mai bună formă pentru a putea găzdui evenimente sportive importante, dar şi spectacole precum concertele sau festivalurile mari.

Ciprian Ciucu: "Organizăm o dezbatere la Arena Națională"

”De aceea, mâine organizăm o dezbatere, chiar la Arena Naţională, la care am invitat mai mulţi factori interesaţi printre care FRF, LPF, organizatorii mari de evenimente din ţată despre care ar fi cea mai bună formă de administrare. Cum statul nu este cel mai bun administrator, vom evalua mai multe opţiuni, astfel încât arena să beneficieze de un program predictibil peste an, dar să şi atragem mari evenimente sportive şi concerte care să-i asigure un buget care să acopere cheltuielile şi, de ce nu, să ne aducă un profit”, anunţă edilul.

Acesta precizează că vor fi explorate mai multe opţiuni:

(1) să rămână în administrarea unei structuri dedicate a PMB, (2) să fie concesionată, transparent, pe baze competitive unui consorţiu cu capacitate financiară mare, care să o administreze

(3) să existe o asociere în participaţiune, tot transparent şi competititiv sau orice altă formulă care să-i exploateze potenţialul şi care să-i asigure o finanţare care să acopere mentenenaţa, reparaţiile şi cheltuielile pentru investiţii.

Oficialii Primăriei Bucureşti anunţă că dezbaterea va alea loc la ora 10.00.

