Atacantul este jucătorul preferat al acționarului Jim Ratcliffe, care insistă pentru aducerea sa pe Old Trafford, considerând că acesta ar fi cheia pentru revirimentul echipei sale.



Jim Ratcliffe îl vrea neapărat pe Kane la United

Kane poate pleca de la Bayern Munchen, în vara viitoare, pentru doar 65 de milioane de euro, conform unei clauze trecute în contract, la momentul aducerii sale în Bavaria. Atacantul a fost cumpărat cu 95 de milioane de euro și are o cotă de piață de 90 de milioane de euro. Deși Tottenham și Arsenal sunt și ele interesate de internaționalul englez, preocuparea arătată de miliardarul de la Manchester United poate înclina decisiv balanța în favoarea "Diavolilor Roșii".

Bayern pare și ea dispusă să accepte plecarea acestuia, deși a înscris 73 de goluri în 77 de meciuri jucate, pe lista sa de transferuri găsindu-se atacanții centrali Patrick Schick (Bayer Leverkusen), Viktor Gyokeres (Sporting Lisabona), Davie Selke (Hamburg), Jonathan David (Lille) și Benjamin Sesko (RB Leipzig), dar și jucători de atac care pot evolua pe acest post, precum Rafael Leao (AC Milan), Mohamed Salah (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United) sau Mason Greenwood (Marseille).



Poate câștiga primul său titlu de campion în acest sezon

Harry Edward Kane va împlini 33 de ani pe 28 iulie 2025. Este născut la Walthamstow, la periferia Londrei, și s-a format la juniorii cluburilor Ridgeway Rovers, Arsenal, Watford și Tottenham. La nivel de seniori a evoluat pentru Tottenham Hotspur (2010-2011, 2013-2023), Leyton Orient (2011 / împrumutat), Millwall (2012 / împrumutat), Norwich City (2012-2013 / împrumutat), Leicester City (2013 / împrumutat) și Bayern Munchen (2023-2025).

Are 103 meciuri și 69 de goluri pentru naționala Angliei, cu care a jucat două finale de Campionat European (2020, 2024), a ocupat locul al treilea în Nations League (2018-2019) și a jucat o semifinală de Cupă Mondială (locul 4 la CM 2018).



În palmares are finale de Champions League (2018-2019), EFL Cup (2014-2015, 2020-2021) și DFL-Supercup (2023). La nivel individual are titlurile de golgheter al Angliei (x3), England Player of the Year Award (x2), FIFA World Cup Golden Boot (2018), IFFHS World's Best Top Goal Scorer (2017), Bundesliga Kicker-Torjogerkanone (2023-2024), UEFA Champions League top scorer (2023-2024), UEFA European Championship top scorer (2024), Gerd Muller Trophy (2024) sau European Golden Shoe (2023-2024).



