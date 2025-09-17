Manchester United a anunțat venituri totale de 665,5 milioane de lire sterline, aproximativ 768,5 milioane de euro, în anul financiar care s-a încheiat la 30 iunie 2025.

Performanța vine în ciuda faptului că echipa a avut cel mai slab sezon din istoria Premier League, unde a terminat pe locul 15 și a ratat complet calificarea în cupele europene.

Totuși, planul de restructurare implementat de Sir Jim Ratcliffe și grupul INEOS a dus la scăderea cheltuielilor, după concedierea a peste 300 de angajați și reducerea semnificativă a salariilor, mai ales în contextul absenței Ligii Campionilor.

Venituri de peste 765.000.000€, dar tot pe pierdere

Chiar dacă veniturile au atins un nivel fără precedent, Manchester United a încheiat anul cu o pierdere netă de 18,4 milioane de lire (aproximativ 21,3 milioane de euro).

Totuși, cifra este mult mai mică față de pierderea de 113 milioane de lire raportată în anul precedent, semn că măsurile de reducere a costurilor încep să aibă efect.

Veniturile comerciale și cele din ziua meciului au înregistrat creșteri spectaculoase, mai ales datorită parteneriatului cu Snapdragon și modernizării facilităților de pe Old Trafford.

Manchester United a investit 50 de milioane de lire în modernizarea bazei de pregătire de la Carrington, iar planurile pentru construcția unui nou stadion la Old Trafford continuă.

