Iliescu a fost internat pe 9 iunie la Spitalul „Agrippa Ionescu” din Capitală, iar pe 5 august, medicii au anunțat decesul său, după mai multe complicații cauzate de cancer pulmonar și insuficiență respiratorie.



Fostul președinte nu și-a ascuns niciodată simpatia pentru Rapid. Crescut în Giulești, cu tată CFR-ist, fostul președinte a declarat într-un interviu: „Sunt un cocktail de proletari, CFR-iști și performeri, deci țin cu Rapid.” A fost martor la inaugurarea stadionului din Giulești în 1939 și a povestit că „Rapidul e muzica febrilă a oamenilor uniți de un ideal.”



Cum a scăpat-o pe Steaua de faliment



Tot Iliescu e omul care a salvat Steaua de la faliment, în 2002, după o decizie de dizolvare pronunțată de instanță la cererea unei firme de construcții.



Fostul comandant al CSA, Laurențiu Roșu, a intervenit la Cotroceni, iar juriștii lui Iliescu au transmis că Steaua, fiind unitate militară, nu poate fi dizolvată decât de CSAT, nu de un judecător. Clubul a fost astfel protejat legal, iar ulterior datoria a fost parțial plătită de Gigi Becali.



„Juriștii lui Ion Iliescu, de la Cotroceni, au confirmat că Steaua nu poate fi dizolvată, din moment ce are indicativ de unitate militară. Doar CSAT putea să desființeze unități militare, nu un judecător!", spunea comandantul Laurențiu Roșu.



Ion Iliescu a jucat pe postul de mijlocaș



„Nu am făcut sport de performanță, dar am făcut de toate, începând cu mingea de cârpă, de fotbal, pe maidan.



Pe vremea mea, când eram la Oltenița și aveam opt ani, erau multe terenuri virane. Ăsta era avantajul copilăriei noastre, cam acolo se desfășura toată energia copilăriei și a tinereții.



Am jucat și volei, ping-pong, am înotat, am patinat, am schiat. Fotbalul mi-a plăcut cel mai mult. Era sportul cel mai popular și cel mai accesibil. Eram mijlocaș. Pasam bine și înscriam”, a declarat Iliescu într-un interviu pentru ProSport, în 2010.