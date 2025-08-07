Doar ei au cerut moment de reculegere pentru Iliescu la UEFA! Decizia luată de FCSB, CFR Cluj și Craiova

Doar ei au cerut moment de reculegere pentru Iliescu la UEFA! Decizia luată de FCSB, CFR Cluj și Craiova Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

O singură formație din Superliga le-a solicitat celor de la UEFA momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, înaintea partidei din cupele europene.

TAGS:
Universitatea CraiovaCFR ClujFCSBEuropa LeaugeConference LeagueSuperligaIon Iliescu
Din articol

În urma decesului lui Ion Iliescu de marți, Guvernul României a decretat joi, 7 august, zi de doliu național în memoria fostului președinte al țării.

în aceeași zi trei echipe din România vor evolua în cupele europene. Este vorba despre FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova

Formația care a cerut moment de reculegere pentru Iliescu la UEFA

CFR Cluj le-a solicitat celor de la UEFA un minut de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, înaintea partidei clujenilor cu Braga, de la ora 19:30, informează Golazo.ro.

FCSB și Universitatea Craiova nu a cerut încă, dar din informațiile aceleași surse nu au de gând să o facă. „Roș-albaștrii” s-au hotărât să nu facă o astfel de solicitate, în timp ce oltenii nu s-au gândit la asta.

Meciul FCSB - Drita este programat joi, de la 21:30, pe Arena Națională, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO și PRO TV.

În timp ce partida U. Craiova - Spartak Trnava, din turul trei preliminar al Conference League, va avea loc tot joi, de la ora 21:30. Meciul va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Anunțul făcut de FRF imediat după decesul lui Ion Iliescu

Federația Română de Fotbal a anunțat că înaintea fiecărei partide din turul al doilea al Cupei României va fi ținut un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu.

Meciurile din această fază a competiției vor avea loc pe 6 și 7 august. Anunțul a venit în urma deciziei Guvernului României de a declara ziua de 7 august 2025 zi de doliu național.

„Având în vedere decizia Guvernului României de a declara ziua de 7 august 2025 zi de doliu național, în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu, Federația Română de Fotbal anunță un moment de reculegere la partidele din această etapă a Cupei României.

Astfel, înainte de startul partidelor din turul al doilea al Cupei României, programate în zilele de 6 și 7 august, va fi ținut un moment de reculegere în memoria fostului șef al statului.”, se arată în comunicatul FRF.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără și-a dat demisia din corporație, iar acum câștigă mai mult dintr-un job pe care puțini îl iau în serios
O t&acirc;nără și-a dat demisia din corporație, iar acum c&acirc;știgă mai mult dintr-un job pe care puțini &icirc;l iau &icirc;n serios
ARTICOLE PE SUBIECT
MM Stoica a luat foc c&acirc;nd a auzit de psiholog la FCSB: &bdquo;Poate sunt &icirc;nvechit, dar nu mă interesează&rdquo;
MM Stoica a luat foc când a auzit de psiholog la FCSB: „Poate sunt învechit, dar nu mă interesează”
Petrescu fr&acirc;nează transferul de la AC Milan! Reacția Bursucului c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat de Andrei Coubiș la CFR Cluj
Petrescu frânează transferul de la AC Milan! Reacția "Bursucului" când a fost întrebat de Andrei Coubiș la CFR Cluj
Louis Munteanu, luat &icirc;n colimator după startul modest de sezon la CFR Cluj: &rdquo;Atacant mediocru cu mult sub valoarea de piață urmărită&rdquo;
Louis Munteanu, luat în colimator după startul modest de sezon la CFR Cluj: ”Atacant mediocru cu mult sub valoarea de piață urmărită”
ULTIMELE STIRI
Scoțienii au văzut ce i-a propus Mihai Stoichiță lui Ianis Hagi și au reacționat: &rdquo;Mutare nebunească!&rdquo;
Scoțienii au văzut ce i-a propus Mihai Stoichiță lui Ianis Hagi și au reacționat: ”Mutare nebunească!”
CFR Cluj - Braga, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:30! Ardelenii, duel extrem de complicat &icirc;n Europa League
CFR Cluj - Braga, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:30! Ardelenii, duel extrem de complicat în Europa League
Rezultatele din turul 2 al Cupei! FC U Craiova eliminată, Poli Timișoara refuză momentul de reculegere pentru Ion Iliescu, CS Dinamo avea deja 2-0 &icirc;n 15
Rezultatele din turul 2 al Cupei! FC U Craiova eliminată, Poli Timișoara refuză momentul de reculegere pentru Ion Iliescu, CS Dinamo avea deja 2-0 în '15
Iosif Rotariu: CFR nu va mai avea norocul din meciul cu Lugano, Craiova arată cel mai bine
Iosif Rotariu: "CFR nu va mai avea norocul din meciul cu Lugano, Craiova arată cel mai bine"
Tricoul de &bdquo;hattrick&rdquo; al lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Tricoul de „hattrick” al lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Reghe&ldquo;, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

„Reghe“, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

Probleme mari la FCSB! Atacantul are nevoie de operație

Probleme mari la FCSB! Atacantul are nevoie de operație

Victor Becali s-a convins după patru etape: &rdquo;Ei vor fi campioni&rdquo;

Victor Becali s-a convins după patru etape: ”Ei vor fi campioni”

Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru Drita și a desființat un jucător: Doarme pe teren!

Gigi Becali a anunțat primul "11" pentru Drita și a desființat un jucător: "Doarme pe teren!"

A semnat cu Universitatea Craiova cu o zi &icirc;nainte de meciul cu Spartak Trnava: &rdquo;Mult succes, leule!&rdquo;

A semnat cu Universitatea Craiova cu o zi înainte de meciul cu Spartak Trnava: ”Mult succes, leule!”

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un rom&acirc;n

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un român

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!