Doar ei au cerut moment de reculegere pentru Iliescu la UEFA! Decizia luată de FCSB, CFR Cluj și Craiova

În urma decesului lui Ion Iliescu de marți, Guvernul României a decretat joi, 7 august, zi de doliu național în memoria fostului președinte al țării.

în aceeași zi trei echipe din România vor evolua în cupele europene. Este vorba despre FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova

Formația care a cerut moment de reculegere pentru Iliescu la UEFA

CFR Cluj le-a solicitat celor de la UEFA un minut de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, înaintea partidei clujenilor cu Braga, de la ora 19:30, informează Golazo.ro.

FCSB și Universitatea Craiova nu a cerut încă, dar din informațiile aceleași surse nu au de gând să o facă. „Roș-albaștrii” s-au hotărât să nu facă o astfel de solicitate, în timp ce oltenii nu s-au gândit la asta.

Meciul FCSB - Drita este programat joi, de la 21:30, pe Arena Națională, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO și PRO TV.

În timp ce partida U. Craiova - Spartak Trnava, din turul trei preliminar al Conference League, va avea loc tot joi, de la ora 21:30. Meciul va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

