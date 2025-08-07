Doar ei au cerut moment de reculegere pentru Iliescu la UEFA! Decizia luată de FCSB, CFR Cluj și Craiova

În urma decesului lui Ion Iliescu de marți, Guvernul României a decretat joi, 7 august, zi de doliu național în memoria fostului președinte al țării.
în aceeași zi trei echipe din România vor evolua în cupele europene. Este vorba despre FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova
- Citește și: Un prieten din fotbal al lui Gigi Becali: "Dacă i-au bătut Shkendija și bucătarii de data trecută e clar că toți îi pot bate!"
Formația care a cerut moment de reculegere pentru Iliescu la UEFA
CFR Cluj le-a solicitat celor de la UEFA un minut de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, înaintea partidei clujenilor cu Braga, de la ora 19:30, informează Golazo.ro.
FCSB și Universitatea Craiova nu a cerut încă, dar din informațiile aceleași surse nu au de gând să o facă. „Roș-albaștrii” s-au hotărât să nu facă o astfel de solicitate, în timp ce oltenii nu s-au gândit la asta.
Meciul FCSB - Drita este programat joi, de la 21:30, pe Arena Națională, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO și PRO TV.
În timp ce partida U. Craiova - Spartak Trnava, din turul trei preliminar al Conference League, va avea loc tot joi, de la ora 21:30. Meciul va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.