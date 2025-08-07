Turul 2 al Cupei României, fază în care au intrat și unele formații din Liga 2, a început marți și se încheie astăzi, dar cele mai multe meciuri s-au jucat miercuri.
Au fost scoruri mari, 10-0 și 8-0 în deplasare, o eliminare neașteptată a Craiovei lui Mititelu, trimisă acum de FRF în Liga 3, și situații în care nu a fost respectat momentul de reculegere ”dictat” de FRF în memoria lui Ion Iliescu, fostul președinte al României care a decedat marți, după ce a fost inculpat pentru infracțiuni contra umanității în Dosarul Revoluției și Dosarul Mineriadelor.
Marți, 5 august, ora 17:30
CS Lotus Băile Felix 0-10 CSM Olimpia Satu Mare
Miercuri, 6 august, ora 17:30
CS Universitar din Alba Iulia 1-4 CSM Unirea Alba Iulia
ACS Viitorul Livezile 0-4 Clubul Sportiv Gloria Bistrița
CSM Avântul Reghin 0-8 CS Sănătatea Servicii Publice
Academia de Fotbal Viitorul Cluj 7-6 SCM Zalău
CSM Sighetu Marmației 2-0 CS Minaur Baia Mare
ACS Viitorul Arad 2-1 ACS Progresul Pecica
CS Sânandrei Timiș 0-2 SSU Politehnica Timișoara
CS Timișul Șag 0-3 CSC Dumbrăvița
CSM Jiul Petroșani 1-0 ACS Minerul Lupeni
ACS Muscelul Aro Câmpulung 1-0 ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov
CS Vulturii Fărcășești 3-2 FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA
ACS Oltul Curtișoara 3-0 ACS Vedița Colonești
ACS Axi Adunații Copăceni 1-2 CSM Cetatea Turnu Măgurele
AS FC Pucioasa 0-3 AFC Câmpulung – Muscel 2022
CSM Flacăra Moreni 1-3 AFC Chindia Târgoviște
CSO Plopeni 1-2 CSO Băicoi
CS Blejoi 1-3 CS Dinamo București
ACS L.P.S. H.D. Clinceni 2-0 AFC Progresul 1944 Spartac
CSL Ștefăneștii de Jos 1-3 CS Tunari
AS FC Agricola Borcea 3-1 AFC Dunărea 2005 Călărași
ACS Progresul Fundulea 2-3 SC Popești-Leordeni
CS Victoria Cumpăna 1-2 CS Gloria Băneasa
AFC 1919 Dacia Unirea Brăila 8-10 CSM Râmnicu Sarat
CS Sporting Liești 3-1 ACS Unirea Braniștea
AFC Viitorul Onești 1-0 CSM Adjud 1946
CSM Vaslui 1-3 ACS FC Bacău
CSM Pașcani 4-1 CS Știința Miroslava
ACS FC Șoimii Gura Humorului 3-1 CSM Bucovina Rădăuți
CSM Săcele 1-3 ACS Mediaș 2022
AS FC Păușești-Otăsău 0-1 SCM Râmnicu Vâlcea
Joi, 7 august, ora 17:30
CS Gheorgheni–VSK Gyergyó – AFC Odorheiu Secuiesc
Programul fazei naționale din Cupa României
Turul 3: 13 august 2025
Play-off: 27 august 2025
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026
Info: FRF
Foto: Politehnica Timișoara