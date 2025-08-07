Turul 2 al Cupei României, fază în care au intrat și unele formații din Liga 2, a început marți și se încheie astăzi, dar cele mai multe meciuri s-au jucat miercuri.

Au fost scoruri mari, 10-0 și 8-0 în deplasare, o eliminare neașteptată a Craiovei lui Mititelu, trimisă acum de FRF în Liga 3, și situații în care nu a fost respectat momentul de reculegere ”dictat” de FRF în memoria lui Ion Iliescu, fostul președinte al României care a decedat marți, după ce a fost inculpat pentru infracțiuni contra umanității în Dosarul Revoluției și Dosarul Mineriadelor.



Marți, 5 august, ora 17:30

CS Lotus Băile Felix 0-10 CSM Olimpia Satu Mare

Miercuri, 6 august, ora 17:30

CS Universitar din Alba Iulia 1-4 CSM Unirea Alba Iulia

ACS Viitorul Livezile 0-4 Clubul Sportiv Gloria Bistrița

CSM Avântul Reghin 0-8 CS Sănătatea Servicii Publice

Academia de Fotbal Viitorul Cluj 7-6 SCM Zalău

CSM Sighetu Marmației 2-0 CS Minaur Baia Mare

ACS Viitorul Arad 2-1 ACS Progresul Pecica

CS Sânandrei Timiș 0-2 SSU Politehnica Timișoara

