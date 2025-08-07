VIDEO Rezultatele din turul 2 al Cupei! FC U Craiova eliminată, Poli Timișoara refuză momentul de reculegere pentru Ion Iliescu, CS Dinamo avea deja 2-0 în '15

Cupa Romaniei
Au intrat în ”hora” Cupei României și echipele din Liga 2.

CS DinamoPoli TimisoaraFC U CraiovaIon IliescuFRF
Turul 2 al Cupei României, fază în care au intrat și unele formații din Liga 2, a început marți și se încheie astăzi, dar cele mai multe meciuri s-au jucat miercuri.

Au fost scoruri mari, 10-0 și 8-0 în deplasare, o eliminare neașteptată a Craiovei lui Mititelu, trimisă acum de FRF în Liga 3, și situații în care nu a fost respectat momentul de reculegere ”dictat” de FRF în memoria lui Ion Iliescu, fostul președinte al României care a decedat marți, după ce a fost inculpat pentru infracțiuni contra umanității în Dosarul Revoluției și Dosarul Mineriadelor.

Marți, 5 august, ora 17:30

CS Lotus Băile Felix  0-10 CSM Olimpia Satu Mare

Miercuri, 6 august, ora 17:30

CS Universitar din Alba Iulia  1-4 CSM Unirea Alba Iulia

ACS Viitorul Livezile  0-4 Clubul Sportiv Gloria Bistrița

CSM Avântul Reghin  0-8 CS Sănătatea Servicii Publice

Academia de Fotbal Viitorul Cluj 7-6 SCM Zalău

CSM Sighetu Marmației  2-0 CS Minaur Baia Mare

ACS Viitorul Arad  2-1 ACS Progresul Pecica

CS Sânandrei Timiș  0-2 SSU Politehnica Timișoara

CS Timișul Șag  0-3 CSC Dumbrăvița

CSM Jiul Petroșani  1-0 ACS Minerul Lupeni

ACS Muscelul Aro Câmpulung 1-0 ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov

CS Vulturii Fărcășești  3-2 FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA

ACS Oltul Curtișoara  3-0 ACS Vedița Colonești

ACS Axi Adunații Copăceni  1-2 CSM Cetatea Turnu Măgurele

AS FC Pucioasa  0-3 AFC Câmpulung – Muscel 2022

CSM Flacăra Moreni  1-3 AFC Chindia Târgoviște

CSO Plopeni  1-2 CSO Băicoi

CS Blejoi  1-3 CS Dinamo București

ACS L.P.S. H.D. Clinceni  2-0 AFC Progresul 1944 Spartac

CSL Ștefăneștii de Jos  1-3 CS Tunari

AS FC Agricola Borcea  3-1 AFC Dunărea 2005 Călărași

ACS Progresul Fundulea  2-3 SC Popești-Leordeni

CS Victoria Cumpăna  1-2 CS Gloria Băneasa

AFC 1919 Dacia Unirea Brăila  8-10 CSM Râmnicu Sarat

CS Sporting Liești  3-1 ACS Unirea Braniștea

AFC Viitorul Onești  1-0 CSM Adjud 1946

CSM Vaslui  1-3 ACS FC Bacău

CSM Pașcani  4-1 CS Știința Miroslava

ACS FC Șoimii Gura Humorului  3-1 CSM Bucovina Rădăuți

CSM Săcele  1-3 ACS Mediaș 2022

AS FC Păușești-Otăsău  0-1 SCM Râmnicu Vâlcea

Joi, 7 august, ora 17:30

CS Gheorgheni–VSK Gyergyó – AFC Odorheiu Secuiesc

Programul fazei naționale din Cupa României

Turul 3: 13 august 2025

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Info: FRF

Foto: Politehnica Timișoara

