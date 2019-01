Pentru ca nu a avut succes la Kim Kardashian, un fotbalist s-a cuplat cu SOSIA ei! Cat de bine seamana cele doua. FOTO

Jamaal Lascelles de la Newcastle s-a cuplat cu sosia lui Kim Kardashian.

Lascelles de la Newcastle e fericit. A devenit tatic de curand alaturi de iubita sa, Harpinder Rai. Tanara a devenit faimoasa pe retelele de socializare deoarece seamana leit cu Kim Kardashian, sotia lui Kanye West si una din cele mai cunoscute vedete din SUA.

Harpinder Rai a fost stewardesa si a participat cu succes la concursuri de frumusete inainte sa se cupleze cu fotbalistul lui Newcastle.

Lascelles si Rai au fost protagonistii unui episod povestit pe larg de presa britanica. Ei se aflau in oras cand au fost vazut un veteran de razboi cazut din scaunul cu rotile. Lacelles i-a sarit in ajutor si pentru ca nu a reusit sa-i repare scaunul, l-a luat cu el intr-un restaurant, i-a facut cinste si a platit 20 de lire unui taximetrist ca sa-l duca acasa pe barbat. Povestea a ajuns in presa dupa ce a fost publicata de fiica taximetristului pe Facebook.

Vezi cum arata sosia lui Kim Kardashian din fotbal in galeria foto de mai jos