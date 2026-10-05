Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara (20 mondial) şi-au câştigat locul printre primele 16 perechi, după ce au eliminat echipa Ece Harac/Sibel Altinkaya (Turcia, 140 mondial), la competiţia de tenis de masă China Smash 2026.

Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara, succes după un meci strâns

Tricolorele au pus presiune prin strategie şi lovituri, iar sincronizarea de la masă le-a oferit avantajul în schimburi.

După ce adversarele au egalat la seturi, Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au atacat decisiv în momentele importante şi au închis în favoarea lor următoarele două seturi, scor 3-1 (11-7, 9-11, 13-11, 13-11).

Înfrângere dramatică pentru Andreea Dragoman

Andreea Dragoman (56 mondial) a fost foarte aproape de o victorie importantă în faţa lui Kim Nayeong (Coreea de Sud, #31 mondial), într-un meci de cinci seturi.

Tricolora a răspuns cu un nivel crescut al jocului după ce a pierdut primul set şi a găsit ritmul de joc care i-a permis să ajungă în avantaj, 2-1 la seturi.

Totuşi, adversara a fost inspirată pe finalul ultimelor două seturi, iar Andreea Dragoman a cedat, scor 2-3 (9-11, 11-8, 13-11, 9-11, 9-11).

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