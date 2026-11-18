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Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara s-au calificat în sferturile de finală ale probei de dublu feminin la WTT Star Contender Muscat 2026.

Victorie clară pentru Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara

Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara, favoritele 3 şi ocupantele locului 10 mondial, au obţinut o victorie clară în faţa perechii Isa Cok (Franţa)/Ana Tofant (Slovenia) - 490 mondial.

Româncele şi-au pus în valoare strategia pentru un prim set câştigat clar, iar setul secund a adus cea mai strânsă luptă pentru puncte.

Cele două tricolore au avut inspiraţie în schimburile decisive şi au câştigat setul cu 15-13, înainte de a încheia meciul la 3-0 (11-6, 15-13, 11-4), rezultat care le-a asigurat prezenţa între cele mai bune opt perechi.

În sferturi, ele vor întâlni perechea indiană Swastika Ghosh/Manika Batra.

Andreea Dragoman şi Adina Diaconu au fost învinse

Andreea Dragoman şi Adina Diaconu (95 mondial) au întâlnit perechea japoneză Saki Shibata/Sachi Aoki, favoritele 4 ale probei, în faţa cărora au cedat meciul.

Româncele au încercat să schimbe cursul jocului, însă adversarele s-au impus cu 3-0 (11-8, 11-9, 11-7).

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