Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara s-au calificat în sferturile de finală ale probei de dublu feminin la WTT Star Contender Muscat 2026.
Victorie clară pentru Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara
Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara, favoritele 3 şi ocupantele locului 10 mondial, au obţinut o victorie clară în faţa perechii Isa Cok (Franţa)/Ana Tofant (Slovenia) - 490 mondial.
Româncele şi-au pus în valoare strategia pentru un prim set câştigat clar, iar setul secund a adus cea mai strânsă luptă pentru puncte.
Cele două tricolore au avut inspiraţie în schimburile decisive şi au câştigat setul cu 15-13, înainte de a încheia meciul la 3-0 (11-6, 15-13, 11-4), rezultat care le-a asigurat prezenţa între cele mai bune opt perechi.
În sferturi, ele vor întâlni perechea indiană Swastika Ghosh/Manika Batra.
Andreea Dragoman şi Adina Diaconu au fost învinse
Andreea Dragoman şi Adina Diaconu (95 mondial) au întâlnit perechea japoneză Saki Shibata/Sachi Aoki, favoritele 4 ale probei, în faţa cărora au cedat meciul.
Româncele au încercat să schimbe cursul jocului, însă adversarele s-au impus cu 3-0 (11-8, 11-9, 11-7).