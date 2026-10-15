România şi-a asigurat a doua medalie la Campionatul European de tenis de masă din Slovenia

România şi-a asigurat a doua medalie la Campionatul European Individual Seniori de tenis de masă, de la Ljubljana, Slovenia, prin Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs, care s-au calificat în semifinalele probei de dublu feminin.

Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs (favoritele #1) au câştigat un duel intens cu Ying Han/Sabine Winter (Germania, favoritele #6), în care cele două perechi au alternat momentele de tatonare cu schimburi spectaculoase, într-o luptă strânsă pentru fiecare punct. Româncele au avut răbdare în construcţia punctelor, au păstrat mingea pe masă şi şi-au adaptat strategia pentru a găsi soluţii în faţa adversarelor.

Primele două seturi au fost echilibrate până la ultimele puncte, iar perechea României a gestionat mai bine momentele de presiune, cu accent pe sincronizarea mişcărilor, plasamente precise şi lovituri fine, alternate cu atacuri în forţă atunci când au apărut oportunităţile. După ce adversarele au câştigat setul al treilea, Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs au ridicat nivelul jocului în setul al patrulea, au impus un ritm superior şi au încheiat categoric sfertul de finală, scor 3-1 (11-9, 12-10, 7-11, 11-4).