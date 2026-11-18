Gheorghe Hagi (61 de ani) tocmai a încheiat cea mai slabă campanie fotbalistică din istoria României de după Revoluție. Firește, când pierzi cinci meciuri din șase, nu te poți aștepta la aplauze. Pe de altă parte, ar fi nedrept să spargem toate oalele în capul selecționerului.

Această campanie din Nations League a fost precedată de optimismul exagerat al lui Hagi, care a crezut enorm în fotbaliștii pe care i-a convocat. În acest context, ar fi fost normal ca jucătorii să-și dea „viața“ pe teren. Ceea ce nu s-a întâmplat! Dovadă și faptul că, în toate cele șase partide din Nations League, echipele adverse au alergat mai mult ca noi, acoperind o distanță mai mare! În anumite partide, diferența a fost șocantă, după cum se poate vedea mai jos:

*Suedia (117,4km) – România (114,6km), scor 2-1

*România (118,1km) – Bosnia (120,1km), scor 2-4

*Polonia (110,2km) – România (99,1km), scor 6-0

*România (115,7km) – Suedia (119,6km), scor 0-1

*România (105,2km) – Polonia (105,9km), scor 2-1

*Bosnia (114,5km) – România (111,7km), scor 2-1

Faptul că România a fost surclasată, în toate meciuri din grupă, când vorbim despre efortul fizic depus pe teren, nu mai ține nici de numele selecționerului, nici de tactica sa. În schimb, această statistică demonstrează că avem niște jucători, care nu sunt în stare să se ridice la nivelul la care se aleargă, în acest moment, în fotbalul internațional.

Hagi a cerut posesie, echipa a cedat posesia. În cinci meciuri din șase!

Un alt capitol la care Hagi a fost „trădat“ de jucătorii săi a fost cel al posesiei. Selecționerul a tot bătut moneda pe faptul că vrea o națională capabilă să aibă mingea, în cea mai mare parte a timpului de joc. Hagi a vorbit, Hagi a auzit. Pentru că s-a întâmplat exact invers!

În cinci din cele șase partide din Nations League, România a cedat posesia, fiind surclasată și la acest capitol:

*Suedia (57%) – România (43%), scor 2-1

*România (53%) – Bosnia (47%), scor 2-4

*Polonia (63%) – România (37%), scor 6-0

*România (49%) – Suedia (51%), scor 0-1

*România (47%) – Polonia (53%), scor 2-1

*Bosnia (56%) – România (44%), scor 2-1

Cifrele de mai sus confirmă, încă o dată, că avem niște jucători cu o calitate tehnică scăzută. Așa se și explică faptul că decarul nostru, Ianis Hagi, mai mult nu joacă la Alanyaspor, locul 13 din 18 în Turcia, iar fostul golgheter al Superligii, Florinel Coman, face tușa în Qatar, la modesta Al-Gharafa.