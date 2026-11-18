Stoperul neamț a susținut că are o relație bună cu tehnicianul portughez, despre care a dezvăluit că spune glume în vestiarul „Los Blancos”.

Antonio Rudiger, fără perdea despre Jose Mourinho

La momentul fiecărui meci, Jose Mourinho își recapătă aura serioasă de „The Special One”, după spusele lui Antonio Rudiger.

„M-au sunat aproape la sfârșitul sezonului, iar el (n.r.- Mourinho) mi-a spus că va fi el. De asemenea, a vrut să rămân, așa că din acel moment lucrurile au devenit mai clare. Au fost multe momente când Mourinho m-a vrut; de exemplu, când a fost la Tottenham (n.r.- din 2019 până în 2021) și nu jucam prea mult sub Lampard la Chelsea. Și chiar și când eram mai tânăr. Există o istorie între noi și, în sfârșit, la 33 de ani, ne-am cunoscut.

Nu aș spune că a făcut multe schimbări. A găsit o echipă echilibrată. Știe cum să construiască o echipă de succes și asta are acum. Nu contează cine este titular și cine iese de pe bancă. Spune glume, dar numai în vestiar. Când ajunge dimineața, are întotdeauna câte o anecdotă de spus. Dar pe teren, fără glume”, a declarat Antonio Rudiger, pentru publicația The Athletic, citată de AS.com.