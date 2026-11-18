Gigi Becali, finanțatorul roș-albaștrilor, s-ar fi arătat încântat de propunerea agentului.
Concurență acerbă pentru FCSB! Jucătorul ”fabulos”, propus și la un club uriaș din Europa
Impresarul Bogdan Apostu a dezvăluit că le-a propus un jucător "fabulos" celor de la FCSB.
Fără a dezvălui numele fotbalistului, Bogdan Apostu a oferit mai multe detalii despre fotbalistul pe care l-a numit ”fabulos”. Descrierea jucătorului oferită de impresar se potrivește perfect cu cea a sirianului Ammar Ramadan, fotbalistul celor de la Dunajska Streda.
Ramadan are 25 de ani, este internațional sirian, iar în acest sezon a marcat exact 12 goluri și a oferit 10 pase decisive în tricoul celor de la Dunajska Streda - liderul neînvins din campionatul Slovaciei.
Se pare însă că FCSB va avea parte de concurență puternică pentru transferul lui Ammar Ramadan. De serviciile fotbalistului sirian se interesează și Slavia Praga, iar clubul ceh are resursele necesare să o încurce pe FCSB.
”Ammar Ramadan, un mijlocaș ofensiv de 25 de ani, care evoluează la Dunajska Streda, este o țintă a celor de la Sparta Praga pentru perioada de mercato din iarnă. Clubul ceh vrea să transfere patru jucători.
Sparta Praga nu este însă singura echipă interesată de fotbalist, întrucât și rivala Slavia Praga îl urmărește pe internaționalul sirian. De asemenea, agentul Bogdan Apostu l-a propus pe jucător la FCSB.
Transferul este considerat realizabil pentru cluburile interesate datorită unei clauze de reziliere avantajoase din contractul lui Ramadan, stabilită înainte ca acesta să aibă evoluțiile recente”, a scris Transfer Feed.
- Contractul lui Ammar Ramadan cu Dunajska Streda este valabil până în iunie 2028.
- Potrivit Transfermarkt, cota de piață a lui Ramadan este de 3 milioane de euro.
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