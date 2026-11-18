Kevin De Bruyne este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși mijlocași din ultimul deceniu. Belgianul a cucerit toate trofeele posibile în perioada petrecută la Manchester City, sub comanda lui Pep Guardiola.

Napoli a spus NU! PSV încearcă să fure starul italienilor

După o perioadă de succes petrecută în Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO, mijlocașul făcea pasul la Napoli, în vara anului trecut. Din nefericire, Kevin De Bruyne s-a accidentat fix într-o partidă cu Inter, astfel că a fost mai multe luni indisponibil.

Intrat în ultimul an de contract, Kevin De Bruyne nu duce lipsă de oferte. Dacă inițial s-a discutat despre un interes din MLS, PSV, echipa la care evoluează Dennis Man, ar fi intrat pe fir și ar fi trimis deja prima ofertă.

Gazzetta dello Sport informează că Napoli a primit o propunere din partea lui PSV în valoare de 2 milioane de euro. Totuși, fosta campioană din Italia a refuzat primele tratative.

Kevin De Bruyne are un salariu anual de 5 milioane de euro, însă sursa amintită mai sus notează că stagiunea 2026/2027 este ultima pentru starul belgian în Serie A.

În ciuda înțelegerii până în vară, De Bruyne ar putea părăsi echipa încă din mercato de vară. Rămâne de văzut dacă PSV va plusa pentru fostul star de la Manchester City.