GALERIE FOTO Bernadette Szocs, a doua medalie la Campionatul European 2026! Performanță importantă pentru România la tenis de masă

Bernadette Szocs, a doua medalie la Campionatul European 2026! Performanță importantă pentru România la tenis de masă Sporturi
SPORT.RO
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Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs au obţinut, vineri, bronzul european în proba de dublu feminin, a doua medalie pentru delegaţia tricoloră la Campionatul European Individual Seniori 2026, de la Ljubljana, Slovenia.

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Bernadette SzocsTenis De MasaElizabeta Samara
Din articol

Bernadette Szocs, a doua medalie la Campionatul European 2026!

Samara şi Szocs, favoritele #1 ale probei de dublu feminin, au demonstrat forţa şi experienţa parteneriatului pe parcursul celor trei victorii care le-au dus în semifinale. Coordonarea, execuţiile precise, ritmul alert al schimburilor şi stăpânirea de sine în momentele dificile au contribuit la un parcurs încheiat cu medalia de bronz, notează FRTM pe Facebook.

Drumul spre podium a inclus trei victorii în faţa perechilor Dominika Wiltschkova/Ema Labosova (Slovacia), scor 3-1 (11-4, 11-4, 12-14, 11-7), Lea Rakovac/Hana Arapovic (Croaţia), scor 3-0 (11-9, 11-8, 11-6), şi Ying Han/Sabine Winter (Germania), scor 3-1 (11-9, 12-10, 7-11, 11-4).

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În semifinala europeană, Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs au întâlnit perechea Tatiana Kukulkova (Slovacia)/Natalia Bajor (Polonia), favoritele #5. Primul set a fost echilibrat şi s-a decis la limită, însă adversarele au avut câştig de cauză şi în următoarele două seturi, iar tricolorele au încheiat competiţia pe treapta a treia a podiumului, după 0-3 (11-13, 6-11, 7-11).

Prima medalie a României la actuala ediţie, tot un bronz, a fost câştigată de Eduard Ionescu şi Bernadette Szocs la dublu mixt, scrie News.ro.

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