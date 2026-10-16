Bernadette Szocs, a doua medalie la Campionatul European 2026!

Samara şi Szocs, favoritele #1 ale probei de dublu feminin, au demonstrat forţa şi experienţa parteneriatului pe parcursul celor trei victorii care le-au dus în semifinale. Coordonarea, execuţiile precise, ritmul alert al schimburilor şi stăpânirea de sine în momentele dificile au contribuit la un parcurs încheiat cu medalia de bronz, notează FRTM pe Facebook.

Drumul spre podium a inclus trei victorii în faţa perechilor Dominika Wiltschkova/Ema Labosova (Slovacia), scor 3-1 (11-4, 11-4, 12-14, 11-7), Lea Rakovac/Hana Arapovic (Croaţia), scor 3-0 (11-9, 11-8, 11-6), şi Ying Han/Sabine Winter (Germania), scor 3-1 (11-9, 12-10, 7-11, 11-4).