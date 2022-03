UFC se întoarce în Europa după doi ani și cinci luni! Gala din Londra e LIVE pe Pro X și VOYO, sâmbătă de la 22:00

Publicul european se poate bucura din nou de spectacolul oferit de luptatorii UFC intr-o sala plina la capacitate maxima. Ultima gala defasurata in Europa inainte de pandemie a avut loc in noiembrie 2019, la Moscova. In momentul ridicarii restrictiilor din Marea Britanie, presedintele UFC, Dana White a anuntat ca pregateste deja primul eveniment european post pandemie, iar Londra este gazda aleasa.

Marea Britanie are o relatie speciala cu UFC, pentru ca primii europeni care au luptat in UFC au fost britanici. Michael Bisping, fostul campion UFC si primul castigator european al The Ultimate Figher va fi la comanda revenirii europene, pentru care promotia a conceput un mesaj extrem de simplu,

“Ne-am intors!”

Gala se va desfasura la O2Arena, iar biletele, cu preturi in 50 si 1300 de lire, sunt deja epuizate.

Desi problemele cauzate de pandemie par sa fie pe sfarsite, UFC s-a confruntat in ultimele zile cu o serie de probleme privind viza lui Alexander Volkov, ca urmare a restrictiilor impuse de Marea Britanie echipelor nationale ale Rusiei, dar promotia a confirmat ca Volkov nu intra in categoria respectiva si ca va fi la Londra pentru a lupta impotriva britanicului Tom Aspinall.

Gala va fi transmisa in direct de Prox si Voyo, de la ora 22:00

Articol de Alexandru GANCI