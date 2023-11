"Crypto King" riscă 110 ani de închisoare! Americanul și-a escrocat clienți de 10 miliarde de dolari

Sam Bankman-Fried (31 de ani), supranumit "Crypto King" sau "SBF", unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din industria criptomonedelor și considerat un geniu al lumii finanțelor, a intrat în istoria neagră a lumii financiare, după ce companiile FTX și Alameda Research au intrat în faliment și au lăsat în urmă daune de peste 10 miliarde de dolari.

A fost condamnat în primul proces și al doilea începe în martie 2024

El fusese extrădat pe 12 decembrie 2022 din Bahamas, iar procurorii US District Court for the Southern District of New York l-au pus sub acuzare pentru opt infracțiuni, printre care fraudă electronică, spălare de bani și încălcări ale legii privind finanțarea campaniei electorale.

Fusese lăsat în libertate pentru o cauțiune de 250 de milioane de euro, care a fost revocată pe 11 august 2023, după ce curtea a constat că încerca să influențeze martorii să-și schimbe declarațiile. Procesul a început pe 3 octombrie 2023 și el a fost declarat vinovat pe 2 noiembrie, putând primi până la 110 de închisoare. Un al doilea proces este programat să înceapă în martie 2024.

Afacerea sa, lăudată ani de zile de specialiștii în economie, este acum numită o "Schemă Ponzi a Criptomonedelor", fiind pusă pe picior de egalitate cu unele dintre cele mai cunoscute escrocherii din istorie (Theranos, Ivan Boesky, Bernie Madoff, Wirecard, Wells Fargo, Luckin Coffee, Volkswagen, Enron).

Miami Heat trebuie să-și găsească alt sponsor pentru arenă

Înainte de colapsul financiar, Fried avusese o avere estimată la 26 de miliarde de dolari, fusese unul dintre cei mai mari donatori ai politicienilor democrați din SUA și sponsorizase mai multe sporturi și cluburi. FTX semnase un contract pentru a da numele arenei lui Miami Heat pentru următorii 19 ani, urmând ca echipa din NBA să primească 135 de milioane de euro, dar bannerul a fost deja dat jos de pe fațada clădirii.

FTX fusese și un sponsor major pentru Super Bowl și plătise pentru a deveni "Official Cryptocurrency Exchange brand of MLB" și unul dintre sponsorii Mercedes-AMG Petronas Formula One Team și Golden State Warriors. Printre cei 1 milion de investitori în firmele lui Fried se află și sportivi renumiți, precum Tom Brady, Stephen Curry, Naomi Osaka, Shohei Ohtani, Shaquille O’Neal sau David Ortiz, unii dintre aceștia fiind și ambasadori ai brandului.

