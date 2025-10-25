Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a insistat că echipa sa are șanse la titlu în Premier League, el oferind o perspectivă ironică asupra narațiunii din jurul campaniei formației sale înaintea meciului de duminică de pe terenul lui Aston Villa.



City, care a câștigat șase titluri de campioană în șapte ani înainte de a termina pe locul trei sezonul trecut, este la trei puncte în spatele liderului Arsenal, după opt meciuri, iar Guardiola a ironizat comentariile experților de la începutul sezonului.

Promisiunea lui Guardiola înaintea meciului cu Aston Villa: "Vă spun că ne vom întoarce"



'După primele două, trei meciuri eram terminați, iar acum se pare că Liverpool (care este pe locul trei după trei înfrângeri consecutive în campionat - n. r.) e terminată. Vă spun că ne vom întoarce. Am spus de multe ori că experții, specialiștii, foștii fotbaliști știu ce se va întâmpla după cinci meciuri. Eu nu sunt în stare să fac asta', a declarat Guardiola ironic.



Tehnicianul crede că imaginea va deveni mai clară pe măsură ce sezonul va continua. 'Zece, cincisprezece meciuri ca să știm ce se întâmplă. Liverpool și Arsenal sunt acolo, va fi și altcineva acolo și sperăm că vom putea fi și noi acolo', a declarat el vineri într-o conferință de presă.



Nu există nimic nou în ceea ce privește accidentările, Guardiola confirmând că fotbaliștii care au ratat victoria cu 2-0 din Liga Campionilor împotriva lui Villarreal - inclusiv câștigătorul Balonului de Aur de anul trecut, Rodri, ce nu a mai jucat de la accidentarea la ischiogambieri înainte de pauza internațională din octombrie - rămân pe lista indisponibililor.

Guardiola: "Eu nu am fost la doctori"



Există incertitudini cu privire la Nico Gonzalez, după ce acesta a fost înlocuit din cauza unei accidentări în partida cu Villarreal. 'Eu nu am fost la doctori. Vom vedea azi și mâine cum se simte. A fost ceva cu picioarele', a spus Guardiola.



Spaniolul a vorbit și despre tendința tot mai mari a aruncărilor lungi de la margine, o tactică pe care City a evitat-o în mare măsură.



'Ar trebui să cumpărăm un jucător cu umeri și brațe puternice pentru a trimite mingea (în careu) și nu-l avem', a glumit antrenorul. 'Înainte îl aveam pe Kyle (Walker) și nu l-am folosit', a spus el.



'Este o tendință la multe cluburi, e ca un corner și nu e ușor. Brentford o face, Tottenham și Arsenal la fel. Nu contează dacă îmi place sau nu. E o armă li trebuie să ne adaptăm', a adăugat Guardiola. Agerpres

