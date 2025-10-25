Barcelona și Real Madrid se întâlnesc într-un nou episod palpitant din El Clasico, duminică, de la ora 17:15.

Înaintea unui meci dintre cele două rivale declarațiile sunt mereu spumoase, dar Lamine Yamal a „aprins” vestiarul lui Real Madrid după ultima apariție în care a vorbit despre marele duel.



Dani Carvajal vrea să vorbească cu Yamal după El Clasico



Pe lângă talentul incredibil pe care îl are, Lamine Yamal este cunoscut și pentru declarațiile pline de încredere pe care le are înaintea meciurile importante.

De această dată, starul Barcelonei a fost întrebat dacă Real Madrid este favorizată de arbitri, având în vedre ultimele controverse legate de arbitraj din La Liga.

Yamal nu a ezitat și a spus despre madrileni că „Fură, se plâng tot timpul” și a adăugat „Ei bine, să vedem”, referindu-se la El Clasico de duminică, conform Sport.

În urma acestei declarații controversate, Dani Carvajal este pregătit să vorbească cu starul catalanilor după El Clasico pentru a lămuri situația, conform Mundo Deportivo.

Vestiarul lui Real Madrid a luat foc în momentul aflării spuselor lui Yamal, iar atmosfera de la naționala Spaniei ar putea avea de suferit în viziunea lui Carvajal, dacă lucrurile nu vor fi lămurite cât mai repede.

