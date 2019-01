Surpriza! Asta patesti cand nu stii cu cine te pui! Un hot a incercat sa jefuiasca o luptatoare din UFC! Cum arata acum!

Un hot din Brazilia a incercat sa jefuiasca o luptatoare din UFC.

Starul din UFC, Polyana Viana, a fost atacata in Rio de Janeiro de un hot, in timp ce astepta sa fie preluata de o masina Uber. Individul care a incercat sa o jefuiasca avea asupra lui o arma din carton, insa nu stia pe cine are in fata.

Pentru Polyana Viana, acesta a fost un veritabil antrenament, pentru ca atacatorul s-a transformat brusc in victima. Acesta a implorat-o pe luptatoare sa cheme politia, de frica sa nu mai incaseze si alte lovituri, dupa ce a aplicat asupra lui si o manevra specifica luptei in cusca.

"M-a intrebat cat este ceasul, i-am spus, dar am vazut ca nu a plecat de langa mine, asa ca deja mi-am pus telefonul in buzunar. In acel moment mi-a spus sa i-l dau, ca este inarmat. A scos arma, dar mi-am dat seama ca este prea usoara. S-a dovedit ca este din carton. Era foarte aproape de mine, m-am gandit ca nu are timp sa foloseasca arma, asa ca i-am dat doi pumni si o lovitura de picior", a spus starul din UFC.

Individul o sa se gandeasca de mai multe ori de acum cand va avea in gand un nou jaf, pentru ca Polyana i-a aplicat una dintre cele mai drastice pedepse, starea lui fiind socanta.