Brazilia, înglodată în datorii, vinde un stadion-monument: furia publicului naște un caz exploziv

Celebrul stadion Maracana, "templul" fotbalului brazilian, urmează să fie pus în vânzare din cauza datoriilor colosale pe care statul Rio de Janeiro le are către guvernul federal brazilian.



Autorităţile locale au generat o dezbatere naţională după ce şi-au anunţat intenţia de a vinde legendara arenă din Rio de Janeiro, pe care îşi dispută meciurile echipele Flamengo şi Fluminense.



Decizia face parte dintr-o strategie de reducere a enormei datorii a statului Rio, care se ridică la echivalentul a 1,89 miliarde de euro şi care trebuie achitată până în 2026, în cadrul programului federal de restructurare economică.

