Brazilia, înglodată în datorii, vinde un stadion-monument: furia publicului naște un caz exploziv

Autoritățile sunt pe cale să recurgă la o măsură disperată, pentru a mai micșora datoria de 1,89 de miliarde de dolari trecută în dreptul statului Rio de Janeiro.

Celebrul stadion Maracana, "templul" fotbalului brazilian, urmează să fie pus în vânzare din cauza datoriilor colosale pe care statul Rio de Janeiro le are către guvernul federal brazilian.

Autorităţile locale au generat o dezbatere naţională după ce şi-au anunţat intenţia de a vinde legendara arenă din Rio de Janeiro, pe care îşi dispută meciurile echipele Flamengo şi Fluminense.

Decizia face parte dintr-o strategie de reducere a enormei datorii a statului Rio, care se ridică la echivalentul a 1,89 miliarde de euro şi care trebuie achitată până în 2026, în cadrul programului federal de restructurare economică.

O potenţială vânzare a stadionului din Rio de Janeiro ar putea genera peste 320 de milioane de euro. Cu toate acestea, anunţul a stârnit un val de indignare în rândul brazilienilor, care văd Maracana nu doar ca pe un stadion, ci ca pe un simbol istoric şi cultural al ţării lor.

Stadionul Maracana a devenit celebru în lumea întreagă după ce a găzduit cel mai mare număr de spectatori din istorie la un meci de fotbal, cu ocazia finalei Cupei Mondiale din 1950, când 173.850 de fani brazilieni au asistat neputincioşi la înfrângerea suferită de Selecao în faţa Uruguayului (scor 1-2).

Potrivit Agerpres, ultima renovare a celebrei arene, în vederea Cupei Mondiale din 2014, i-a redus capacitatea la 78.868 de locuri.

