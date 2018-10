Mutu, fata in fata cu noul star din UFC! Khabib, in vizita la Al Wahda, echipa antrenata de Reghecampf. VIDEO

Rusul Khabib Nurmagomedov a ajuns in Emiratele Arabe.

Luptatorul din UFC s-a intors in Rusia dupa victoria de rasunet cu Conor McGregor, iar acum a fost invitat in Emiratele Arabe Unite de seicii care conduc Al Wahda. Khabib a ajuns la baza echipei antrenate de Laurentiu Reghecampf, iar acolo s-a intalnit cu Adrian Mutu. El antreneaza echipa a doua a arabilor.

Aflat in Emirate, Khabib a primit o veste proasta. Ramane in continuare suspendat in urma scandalului de la partida cu McGregor din Las Vegas.