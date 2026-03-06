Numirea lui Renato Gaucho vine după un sezon ratat

Pedrinho, președintele lui Vasco da Gama, a decis ca Renato Gaucho să conducă echipa în sezonul viitor. Clubul trece prin momente dificile, după colapsul fondului de investiții 777 Partners, iar în sezonul precedent a avut trei antrenori (Fabio Carrille, Felipe Loureiro, Fernando Diniz), iar instabilitatea la nivel administrativ și al băncii tehnice și-a pus amprenta pe jocul echipei.

În sezonul trecut, "Gigante da Colina" a terminat pe locul al patrulea în Campionato Carioca (0-1 și 1-2 cu Flamengo, în semifinale) și pe poziția a 14-a în Brasileiro Serie A, a jucat finala Copa do Brasil (0-0 și 1-2 cu Corinthians) și a fost eliminată devreme din Copa Sudamericana (play-off de calificare în optimile de finală / 0-4 și 1-1 cu Independiente del Valle).

Vasco da Gama este un club înființat în 1898, care are în palmares Copa Libertadores (1), Campeonato Brasileiro Serie A (4), Copa do Brasil (1), Campeonato Carioca (24) și Copa Rio (2). Lotul actual este cotat la 99.3 de milioane de euro și cuprinde jucători precum Puma Rodriguez, Matheus Franca, Tche Tche, Thiago Mendes, Carlos Cuesta sau Lucas Piton.

A mai avut două mandate scurte pe banca lui Vasco da Gama

Renato Portaluppi (63 de ani), cunoscut în fotbal brazilian ca Renato Gaucho, este născut la Guapore (Rio Grande do Sul) și a evoluat ca atacant la Gremio (1980-1986, 1991), Flamengo (1987-1988, 1989-1990, 1993, 1997-1998), AS Roma (1988-1989), Botafogo (1991-1992), Cruzeiro (1992), Atletico Mineiro (1994), Fluminense (1995-1996) și Bangu (1999).

Are 41 de selecții și 5 goluri pentru naționala Braziliei, cu care a participat la Copa America (1989, 1991) și Cupa Mondială (1990). În palmaresul de jucător se găsesc Campeonato Gaucho (1985, 1986), Campeonato Mineiro (1992), Campeonato Carioca (1995), Campeonato Brasileiro Serie A (1987), Copa do Brasil (1990), Intercontinental Cup (1983), Copa Libertadores (1983), Supercopa Libertadores (1992), Copa America (1989), Bola de Ouro (1987), Bola de Prata (1984, 1987, 1990, 1992, 1995) și includerea în South American Team of the Year (1992).

Ca antrenor le-a pregătit pe Fluminense (1996, 2002-2003, 2007-2008, 2009, 2014, 2025), Madureira (2001), Vasco da Gama (2005-2007, 2008, 2026-prezent), Bahia (2010), Gremio (2010-2011, 2013, 2016-2021, 2022-2023), Atletico Paranaense (2011) și Flamengo (2021). Din postura de manager a câștigat Copa do Brasil (2007, 2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sudamericana (2018), Campeonato Gaucho (2018, 2019, 2020, 2023, 2024), Recopa Gaucha (2019, 2023), Copa Libertadores Best Manager (2017) și Campeonato Gaucho Best Manager (2018, 2019).

Foto - Getty Images